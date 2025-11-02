Топ-5 речей, які роблять ваш коридор неохайним і як це виправити / © Credits

Реклама

Однак часто ця зона перетворюється на справжній магніт для хаотичних речей, наприклад, сезонного одягу, взуття, пакетів і дрібниць із кишень. У результаті маленький простір має неохайний вигляд і це може дратувати навіть найтерплячішого господаря дому.

Видання Martha Stewart розповіло, як навести лад у коридорі та не перетворювати це на глобальний ремонт. Виявляється, секрет у простих змінах і правильному «розподілі обов’язків» вашого простору.

Несезонні речі

Сезонні речі не повинні постійно займати місце у коридорі. Влітку ховайте парки та зимові черевики, взимку — капці та шорти. Додавайте календарні нагадування для сезонної ротації речей — так вони не загромаджуватимуть простір.

Реклама

Дрібні речі з кишень

Монети, візитки, ключі та інші дрібниці здатні «захаращувати» поверхню консолі чи столика біля дверей. Тримайте під рукою невелику підставку чи піднос, куди можна швидко скласти дрібні речі. Один раз на місяць перебирайте його, що залишаємо, що прибираємо.

Купа взуття

Знімати взуття біля дверей добре для підлоги, але не для організації. Якщо вам складно підтримувати порядок на полицях, використовуйте великий кошик під столиком у коридорі. Коли кошик заповнений, частину взуття можна перенести до шафи до спальні.

Пакети та сумки

Сумки та пакети — ще одне поширене джерело хаосу. Щотижня виділяйте час на розпакування покупок та утилізацію упаковки. Маленькі ножиці та смітник під рукою зроблять процес простим і чистішим.

Паперовий хаос

Пошта та рахунки, які «осідають» біля дверей, можуть швидко перетворити коридор на офісний стіл. Обмежте кількість паперів у таці для кореспонденції та тримайте поруч маленький контейнер для перероблювання. Так навіть купа рахунків не буде мати хаотичний вигляд.

Реклама

Секрет «зони для кидання речей»

Ідея полягає у тому, щоб зробити простір таким, щоб він працював із вашою «втомленою» версією себе, а не проти вас.

Кілька гачків для верхнього одягу

Полички чи шафки на стінах

Невелика лавка з прихованим сховищем

Підставки для дрібниць, кошики для взуття, контейнери для ключів і паперу — все це допомагає швидко наводити лад. Плануйте все під «свій хаос», а не проти нього. Будь-яка система, яка потребує багато часу для прибирання, приречена на провал.

Раз на місяць виділіть 5 хв, щоб очистити кошик для взуття, повернути речі, які не за сезоном, і прибрати дрібні предмети. Це допоможе коридору мати доглянутий та свіжий вигляд, навіть якщо ваш день був сумбурним. Коридори приречені ставати хаотичними, але не бійтеся, інколи достатньо просто зробити легке перевантаження, щоб відновити баланс.