Топ-5 самосійних квітів для яскравого та красивого саду

Маки / © Associated Press

Реклама

Не всі готові проводити години у саду, сіяти, пересаджувати чи прополювати. І це абсолютно нормально. Сучасний підхід до садівництва дедалі більше схиляється до простоти, природності та мінімального втручання, про це розповіло видання Woman&Home.

Саме тому самосійні рослини стають справжнім відкриттям. Вони самі розсіюють насіння, самі проростають і з року у рік повертаються у ваш сад, без додаткових зусиль.

Миколайчики

Ефектні, графічні та абсолютно невибагливі, цей декоративний вид ідеально підходить для кам’янистих садів. Його особливість у тому, що він навіть краще росте саме після самосіву. Пересаджування може пошкодити глибокий корінь, тому природний процес для нього — найкращий сценарій. Щоб допомогти рослині, залишайте квіти до повного висихання наприкінці літа, насіння саме впаде в ґрунт, а як додатковий бонус — птахи залюбки ласуватимуть насінням.

Реклама

Місячниця садова (Лунарія)

Ця ніжна, майже прозора рослина, фаворит природних садів. Як працює самосів: восени сухі насіннєві коробочки розкриваються, насіння розсіюється самостійно, тож вже через кілька місяців формуються молоді рослини. Цвітіння буде наступного року

Якщо хочете контролювати процес, просто зберіть сухі коробочки до розкриття та висійте насіння вручну у потрібному місці.

Приворотень

Ідеальна для тих, хто любить ефект «дикого лугу». Серед переваг рослини: великі декоративні листки, універсальність у композиціях і здатність давати сотні насінин.

Якщо не зрізати відцвілі суцвіття, манжетка швидко розростеться сама. А якщо хочете стримати її, просто зберіть сухі квітконоси та витрусіть насіння.

Реклама

Маки

Класика, яка ніколи не виходить з моди. Маки — природні майстри самосіву. Сухі коробочки працюють як «шейкери», а вітер розносить насіння по саду. Взимку воно проходить природну стратифікацію та навесні проростає.

Важливий нюанс: насінню потрібне світло, тому не заглиблюйте його у ґрунт.

Наперстянка

Одна з найефектніших садових рослин із високими суцвіттями. Головне правило — не обрізайте квітконоси після цвітіння. Якщо дати насінню дозріти, рослина щороку з’являтиметься знову у нових, несподіваних місцях.

«Ледачий» сад

Самосів — не магія, а природний процес, який легко підтримати:

Реклама

Дайте насінню дозріти. Не зрізайте квіти занадто рано, насіння має повністю висохнути.

Не перекривайте ґрунт. Товстий шар мульчі заважає проростанню.

Забезпечте дренаж. Легкий, повітряний ґрунт — ідеальний для самосіву

Не заглиблюйте дрібне насіння. Багатьом рослинам потрібне світло для проростання

Які квіти можна просто «розсипати»

Якщо хочеться ще більшої простоти, зверніть увагу на рослини, які добре ростуть методом розсипання насіння:

наперстянка

незабудки

мексиканська ромашка

гесперіс

льон пурпуровий

Достатньо очистити ділянку від бур’янів, трохи розпушити ґрунт і розсипати насіння, природа зробить решту сама.

Сад може бути красивим без постійного контролю. Самосійні квіти дарують свободу, природність і довіру до процесів, які працюють тисячоліттями. Замість того щоб витрачати години на догляд, можна просто спостерігати, як сад живе своїм життям.