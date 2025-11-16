Топ-5 сковорідок, які не варто використовувати на скляній плиті / © Credits

Неправильна сковорідка може подряпати чи навіть наробити тріщин на поверхні, а деякі моделі просто не розподіляють рівномірно тепло, про це розповіло видання Martha Stewart. Щоб ваша плита залишалася блискучою, а страви — смачними, варто знати, які матеріали обирати, а від яких краще відмовитися.

Красиві скляні плити легко руйнуються через невідповідний посуд. Трохи обережності врятує ваші панелі та страви. Правильний посуд і скляна плита працюють у парі, плита дає рівну поверхню для нагріву, а пательня має дбайлива до скла. Разом вони допоможуть готувати легко та без шкоди для кухонної техніки.

Чавун

Важкий та шорсткий чавун — справжній ворог скляної плити. Навіть акуратне ковзання по поверхні може залишити глибокі подряпини, а випадкове падіння — тріщину.

Що обрати: емальований чавун. Його гладке покриття захищає плиту та зберігає тепло. Головне — підіймати, а не тягнути по склу.

Кам’яна та неглазурована кераміка

Ідеально підходять для випікання, але не для плит зі скла. Неглазуроване денце дряпає поверхню та залишає стійкі сліди.

Що обрати: повністю глазурована кераміка чи анодований алюміній. Вони гладкі, легкі та рівномірно розподіляють тепло.

Мідний посуд без покриття

Мідь має шикарний вигляд, але залишає металеві сліди на склі, які майже неможливо відчистити.

Що обрати: нержавіюча сталь із мідним сердечником. Тепло чудово розподіляється, а плита залишається неушкодженою.

Старий скляний посуд

Антикварні каструлі та сковорідки з прозорого скла не призначені для сучасних плит. Вони нерівномірно нагріваються та можуть тріснути через різницю температур.

Що обрати: нержавіюча сталь. Міцна, гладка, рівномірно передає тепло та легко чиститься.

Деформований посуд

Навіть якісна сковорідка стає небезпечною, якщо її денце не рівне. Неповний контакт із плитою знижує ефективність нагріву та підвищує ризик тріщин.

Що обрати: плоске дно. Перевіряйте перед приготуванням, бо якщо сковорідка хитка, час її замінити.

Перевіряйте посуд перед використанням. Нехтування цим простим кроком може коштувати вам дорогої плити та зіпсованих страв.