Топ-5 способів оновити кухонні шафи: без ремонту та великих витрат / © Associated Press

Іноді досить кількох простих ідей, щоб кухня заграла новими фарбами, а ви при цьому не витратили статки. Видання Real Simple розповіло про п’ять способів, які допоможуть вам змінити кухонні шафи без великих затрат і пилу.

Замініть фурнітуру

Найпростіший спосіб освіжити шафи — змінити ручки та кнопки. Старі «стандартні» варіанти часто роблять кухню застарілою, навіть якщо сама шафа у хорошому стані.

Сьогодні можна обрати що завгодно, від вінтажних ручок із барахолки до сучасних металевих або керамічних варіантів. Мешканці орендованого житла теж можуть спробувати цю зміну, просто збережіть старі ручки, щоб повернути їх під час переїзду.

Оновіть покриття шаф

Якщо конструкція шаф вас влаштовує, але колір або лак вже набридли, спробуйте оновити їх покриття. Це може бути фарбування чи нанесення нового лаку.

Процес вимагає часу: очищення, шліфування, фарбування чи морилка та висихання між шарами, але результат того вартий, кухня кардинально змінюється. Сучасні кухні дозволяють навіть комбінувати кольори верхніх і нижніх шаф для ефектного контрасту.

Використайте шпалери

Шпалери — справжня магія для будь-якої кімнати і кухня не виняток. Вони чудово підходять для гладких панелей, а для шаф у стилі Shaker можна оформити тільки вставки.

Обирайте однотонні шпалери для елегантного вигляду чи сміливі принти для ретро-настрою. Це також ідеальний варіант для ламінованих або інших матеріалів, які важко перефарбувати.

Для орендарів перед використанням треба перевірити, щоб шпалери не залишили слідів.

Замініть дверцята шаф

Тренд останніх років — залишати корпус і полиці, але змінювати дверцята. Це значно дешевше, ніж нові шафи та не потребує капітального ремонту.

Багато компаній пропонують варіанти, які підходять для різних систем. З новими дверцятами кухня може мати зовсім новий вигляд і це без великих зусиль.

Відкриті полиці замість шаф

Якщо вам зовсім не подобаються старі шафи, можна видалити їх повністю та замінити на відкриті полиці. Це робить кухню світлішою, сучаснішою та візуально просторішою.

Це можна зробити для верхніх шаф, а нижні залишити закритими для приховування посуду, каструль і дрібної техніки. Головне, полиці мають бути правильно підібрані за розміром і надійні, щоб витримати важкі предмети.

Оновлення кухонних шаф не обов’язково потребує великих фінансових витрат або пилу від ремонту. Навіть невеликі зміни можуть подарувати кухні зовсім інший настрій. Трохи фантазії, трохи терпіння і ваша кухня знову стане улюбленим місцем для сніданків, обідів і святкової вечері.