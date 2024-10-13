Топ-5 способів позбутися комах у домі без використання хімії

Боротьба з комахами може бути виснажливою та багато хто вже втомився від використання агресивних хімікатів.

На сторінці what.sophie.does поділилися простими та ефективними способами, які допоможуть вам зберегти дім вільним від непроханих гостей.

Вилийте гарячу воду в каналізацію. Плодові мошки та комарі часто гніздуються у вологих місцях, особливо в каналізації. Щоб вигнати їх, просто залийте гарячу воду в раковину чи унітаз. Цей простий трюк допоможе знищити яйця та дорослих комах і повернути вашій кухні чистоту. Лаврове листя в коморі. Лаврове листя не тільки додає аромату стравам, але й відлякує москітів. Покладіть кілька сухих лаврових листків у комору, шафи чи місця з продуктами. Це натуральний засіб, який не дозволить завестися молі. Цитрусова олія для боротьби з павуками. Павуки зазвичай не люблять аромати цитрусових. Протріть підлогу в кімнатах, використовуючи розчин з води та кількох крапель цитрусової олії. Це не тільки залишить приємний запах, але й відлякає павуків від вашого дому. Кориця — натуральний репелент. Кориця – це ще один натуральний засіб, який може допомогти у боротьбі з мурахами. Посипте порошок кориці в місцях, де ви помічаєте мурах. Її запах відлякає комах і вони не зможуть перетнути цей "кордон". Пастка для плодових мошок. Плодові мошки можуть стати справжньою проблемою, але їх легко знищити. Зробіть пастку, змішавши оцет і трохи рідкого мила. Налийте суміш у невелику мисочку та залиште на столі. Мошок привабить запах оцту та вони потраплять у пастку.

Забудьте про жорсткі хімікати, адже ці прості та натуральні методи допоможуть вам позбутися комах, без шкоди навколишньому середовищу.

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