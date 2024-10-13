Топ-5 способів позбутися комах у домі без використання хімії

Боротьба з комахами може бути виснажливою та багато хто вже втомився від використання агресивних хімікатів.
На сторінці what.sophie.does поділилися простими та ефективними способами, які допоможуть вам зберегти дім вільним від непроханих гостей.
- Вилийте гарячу воду в каналізацію. Плодові мошки та комарі часто гніздуються у вологих місцях, особливо в каналізації. Щоб вигнати їх, просто залийте гарячу воду в раковину чи унітаз. Цей простий трюк допоможе знищити яйця та дорослих комах і повернути вашій кухні чистоту.
- Лаврове листя в коморі. Лаврове листя не тільки додає аромату стравам, але й відлякує москітів. Покладіть кілька сухих лаврових листків у комору, шафи чи місця з продуктами. Це натуральний засіб, який не дозволить завестися молі.
- Цитрусова олія для боротьби з павуками. Павуки зазвичай не люблять аромати цитрусових. Протріть підлогу в кімнатах, використовуючи розчин з води та кількох крапель цитрусової олії. Це не тільки залишить приємний запах, але й відлякає павуків від вашого дому.
- Кориця — натуральний репелент. Кориця – це ще один натуральний засіб, який може допомогти у боротьбі з мурахами. Посипте порошок кориці в місцях, де ви помічаєте мурах. Її запах відлякає комах і вони не зможуть перетнути цей "кордон".
- Пастка для плодових мошок. Плодові мошки можуть стати справжньою проблемою, але їх легко знищити. Зробіть пастку, змішавши оцет і трохи рідкого мила. Налийте суміш у невелику мисочку та залиште на столі. Мошок привабить запах оцту та вони потраплять у пастку.
Забудьте про жорсткі хімікати, адже ці прості та натуральні методи допоможуть вам позбутися комах, без шкоди навколишньому середовищу.
Читайте також:
- Як самостійно знищити домашню цвіль
- Як зробити дім бездоганним та чистим: топ-5 корисних лайфгаків
- Як лимон допоможе почистити скло вашої духовки