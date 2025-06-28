Топ-5 способів прочистити будь-який злив: дієві поради

Топ-5 способів прочистити будь-який злив / © Credits

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Добра новина в тому, що не завжди потрібно викликати сантехніка. Існує кілька перевірених способів, як впоратися з засміченням самостійно — швидко, безпечно та ефективно. Видання Martha Stewart розповіло про пʼять методів, як прочистки злив. У кожному з них — лише доступні засоби та прості дії, які легко повторити навіть без досвіду.

Сантехнічний трос або «змійка»

Коли допомагає: у ванній, раковині чи душі, коли вода зовсім не зливається.

Що робити:

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Зніміть сіточку чи стопер зі зливу. Обережно вставте трос у трубу, обертайте ручку для досягнення потрібного кута. Після того, як трос «зачепить» засмічення (волосся, жир, інше сміття), обережно витягніть його. Промийте злив гарячою водою. Встановіть назад сіточку чи стопер.

Порада: використовуйте ручний трос довжиною 4–5 метрів. Він доступний у будь-якому господарському магазині та може прослужити роки.

Вантуз

Коли допомагає: у кухні, ванній, душі, у випадку середнього засмічення.

Що робити:

Приберіть пробку чи сіточку зі зливу. Закрийте переливний отвір (якщо є) вологою ганчіркою. Налийте трохи води, щоб чашка вантуза була занурена. Щільно притисніть вантуз до зливу та активно прокачуйте 15–30 секунд. Перевірте, чи зливається вода. Якщо ні — повторіть.

Порада: щоб досягти герметичного прилягання, змастіть край чашки вазеліном — це значно підсилить ефект.

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Сода, оцет і окріп

Коли допомагає: за незначного засмічення (жир, наліт, неприємний запах).

Що робити:

Зніміть захисну сіточку чи пробку. Промийте злив гарячою водою протягом 2–3 хв. Засипте ½ склянки харчової соди, потім одразу влийте ½ склянки оцту. Закрийте злив та зачекайте 15–20 хв. Залийте гарячу (не киплячу) воду, щоб змити залишки засмічення.

Увага! Не використовуйте окріп, якщо у вас пластикові труби (PVC) — це може пошкодити систему.

Пінцет або плоскогубці

Коли допомагає: у ванній чи душі, якщо засмічення спричинене волоссям під стопером.

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Що робити:

Зніміть пробку зі зливу. За допомогою довгого пінцета чи вузьких плоскогубців акуратно витягніть усе, що застрягло (волосся, нитки, залишки мила). Промийте гарячою водою та поверніть пробку на місце.

Порада: щоб не доводити ситуацію до критичної, використовуйте захисну сіточку для вловлювання волосся.

Ензимні засоби

Коли допомагає: для профілактики чи легких засмічень (жир, наліт, залишки їжі).

Як працюють: ферменти (ензими) у складі таких засобів розщеплюють органічні залишки без шкоди для труб та довкілля.

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Що робити:

Вилийте засіб у злив згідно з інструкцією (найчастіше — на ніч). Зранку промийте злив теплою водою.

Порада: це — ідеальний варіант для щотижневої профілактики у кухні та ванній. Оберіть якісний засіб на основі натуральних ферментів.

Коли треба викликати сантехніка

Якщо вода стоїть навіть після кількох спроб прочищення

Якщо чути гуркіт або зворотній потік води з інших зливів

Якщо виникає неприємний запах, який не зникає після промивання

Якщо є підозра на глибоке засмічення у стояку чи центральній трубі

Профілактика

Раз на тиждень заливайте у злив гарячу воду та соду.

У кухні не зливайте жир, а витирайте сковорідки паперовим рушником.

У ванній використовуйте сітки-фільтри для волосся.

1–2 рази на місяць користуйтеся ензимними засобами для профілактики.

Чистий злив — це не лише про комфорт, а й про «здоров’я» вашої сантехніки. Своєчасна реакція, прості домашні засоби та регулярна профілактика допоможуть вам уникнути зайвих витрат і зберегти нерви.