Топ-5 способів використання харчової соди у побуті

Харчова сода — універсальний засіб, який можна знайти на кухні кожної господині. Вона активно використовується в приготуванні їжі та є потужним інструментом очищення у побуті.

На сторінці spicymoustache розповіли, що цей простий та нетоксичний засіб має безліч застосувань, які допоможуть підтримувати чистоту та свіжість у вашому домі.

Очищення туалету

Харчова сода може стати вашим надійним помічником у боротьбі з неприємними запахами та забрудненнями у туалеті. Змішайте харчову соду з ароматичною олією (наприклад, олією лимона або лаванди) та засипте цю суміш в унітаз. Залиште на деякий час, а потім просто почистіть щіткою.

Очисник для пригорілого посуду

Пригорілі пательні, каструлі та дерев’яні дощечки можуть стати справжньою проблемою. Посипте поверхню харчовою содою, додайте свіжовичавлений лимонний сік і використовуючи жорстку губку, ретельно протріть забруднені місця. Цей простий трюк допоможе вам повернути посуду її первісний вигляд.

Прання

Харчова сода також може бути корисною у пральній машині. Просто додайте 1/2 склянки харчової соди у барабан разом з вашими кухонними рушниками. Це допоможе не лише з усуненням запахів, а й покращить якість прання, зробивши речі м’якішими.

Чистка плити та конфорок

Для підтримання чистоти плити та конфорок використовуйте харчову соду. Посипте забруднені поверхні содою, додайте лимонний сік і ретельно протріть губкою. Це дозволить видалити навіть найстійкіші плями та залишки їжі.

Очищення фруктів та овочів

Щоб забезпечити чистоту та свіжість ваших фруктів і овочів замочіть їх у воді з додаванням харчової соди та оцту. Промийте під холодною водою та дайте висохнути. Зберігайте очищені продукти у холодильнику, щоб вони залишалися свіжими.

Харчова сода — це не тільки інгредієнт для випічки, а й справжній універсальний засіб для чищення. Вона допоможе вам підтримувати чистоту у вашій кухні без використання агресивних хімічних засобів.

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