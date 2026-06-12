Топ-5 способів захистити сад від сильних дощів і злив / © Associated Press

Реклама

Сильні опади можуть вимивати ґрунт, ламати гілки, перезволожувати коріння та пошкоджувати садові конструкції. Видання Woman&Home розповіло, що підготовка до дощів не потребує складних рішень. Достатньо заздалегідь подбати про кілька важливих деталей, щоб сад легше пережив примхи погоди.

Закріпіть усе, що може зрушити вітер

Перший крок — перевірити ділянку на наявність предметів, які можуть перекинутися чи бути підхопленими сильним вітром. Садові парасолі, стільці, столи, декоративні елементи та легкі контейнери краще перенести у сарай чи надійно зафіксувати.

Особливу увагу варто приділити молодим деревам і кущам, які тримаються на опорах. Перевірте всі кріплення та підв’язки, адже під час негоди вони повинні витримувати пориви вітру без ризику пошкодження рослини.

Реклама

Якщо на ділянці є теплиця, переконайтеся, що двері та вікна щільно зачиняються, а поруч немає предметів, які можуть пошкодити скло.

Подбайте про ніжні рослини

Деякі декоративні культури особливо чутливі до тривалих дощів і сильного вітру. Для їхнього захисту можна використовувати агроволокно чи спеціальний садовий фліс. Головне правило — укриття має бути надійно закріплене. Металеві кілочки чи міцні опори допоможуть утримати матеріал на місці навіть під час сильних поривів вітру.

Таке укриття може також працювати взимку від морозів, а восени, захищати рослини від надмірної вологи та механічних пошкоджень.

Не допускайте перезволоження ґрунту

Не всі рослини однаково добре переносять надлишок води. Лаванда, розмарин та деякі середземноморські культури особливо чутливі до застою вологи біля коріння.

Реклама

Якщо прогноз обіцяє тривалий період дощів, найвразливіші рослини можна пересадити у контейнери та тимчасово перенести під накриття чи до теплиці. Це допоможе уникнути загнивання кореневої системи та втрати рослин.

Також варто регулярно перевіряти, чи не накопичується вода у вазонах та декоративних контейнерах.

Обирайте рослини, які люблять ваш клімат

Секрет красивого саду часто полягає не лише у догляді, а й у правильному виборі культур. Рослини, адаптовані до місцевих погодних умов, значно легше переживають дощові сезони та зимові перепади температур.

Те саме стосується й садової інфраструктури. Якісний паркан, міцні меблі для тераси та надійні конструкції потребують більших початкових витрат, але служать роками навіть за складних погодних умов.

Реклама

Дозвольте природі зробити свою справу

Як би ретельно ми не готували сад до негоди, повністю контролювати природу неможливо. Іноді сильний вітер може зламати стару чи ослаблену гілку. Втім, це не завжди погано.

Обрізання пошкоджених гілок часто стимулює появу нових пагонів і робить рослину здоровішою. Тож не варто сприймати кожну втрату як катастрофу, іноді саме після таких природних «корекцій» сад стає ще красивішим.

Що робити, якщо сад уже підтоплює

Якщо вода регулярно застоюється на ділянці, варто подумати про довгострокові рішення, наприклад:

регулярно розпушувати ґрунт для покращення аерації

облаштувати підняті клумби

використовувати водопроникні доріжки та покриття

встановити дренажні системи

збирати дощову воду у спеціальні резервуари

створити дощовий сад або біоканаву для відведення надлишкової вологи

Такі рішення не лише захищають рослини, а й допомагають ефективніше використовувати природні ресурси.

Реклама

Сильні дощі — не привід прощатися з доглянутим садом. Кілька профілактичних заходів, правильний вибір рослин і трохи уваги до деталей допоможуть мінімізувати наслідки негоди. А іноді варто просто довіритися природі, навіть після шторму сад має дивовижну здатність відновлюватися та розквітати з новою силою.

Новини партнерів