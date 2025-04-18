Топ-5 способів захистити власний газон від собаки, яка може його пошкодити / © Associated Press

Реклама

На щастя, існують дієві способи зберегти свій двір охайним і водночас не позбавляти собаку можливості активно проводити час на свіжому повітрі. Видання Martha Stewart поділилося ефективними порадами, як уникнути псування газону, без обмеження свободи тварини.

Облаштуйте спеціальну зону для туалету

Сеча собак містить велику кількість азоту, який у надлишку «спалює» траву та залишає коричневі чи жовті плями. Щоб уникнути цього, привчіть улюбленця справляти потребу у спеціально відведеному місці. Оберіть затишну ділянку на краю двору та використовуйте гравій, мульчу чи спеціальне покриття, стійке до вологи. Щоразу після прогулянки виводьте туди собаку та заохочуйте її ласощами. Після кожного візиту до «туалетної зони» бажано змити ділянку водою зі шланга — це допоможе розбавити сечу та прибрати запах, який стимулює собаку повертатися на те саме місце

Запропонуйте альтернативу копанню

Копання — це природна потреба більшості собак. Вони риють землю з цікавості, для охолодження чи просто з нудьги. Забороняти повністю цю поведінку складно, натомість краще запропонувати спеціальну «копальню зону». Для цього підійде дитячий пластиковий басейн, заповнений піском, або огороджена частина двору з пухким ґрунтом. Закопайте у ньому улюблені іграшки чи ласощі, щоб стимулювати тварину грати саме там. Якщо собака намагається копати у забороненому місці — обережно перенаправляйте її до дозволеної зони.

Реклама

Посадіть траву, стійку до активності собак

Не вся трава однаково витримує біганину, ігри чи лежання на одному місці. Оберіть сорти, які краще пристосовані до зношування:

Бермудська трава — ідеальна для теплих регіонів, швидко відновлюється;

Висока костриця — витривала до витоптування, має міцне коріння;

Кентуккійський мятлик — гарно відновлюється, щільно росте, добре підходить для прохолодного клімату.

Регулярний догляд за газоном — полив, удобрення, аерація — також підвищує його стійкість до собак.

Виділіть окремий простір для улюбленця

Щоб уникнути безконтрольного бігання по всій ділянці, створіть зону лише для собаки. Це може бути загороджена частина двору з гравієм, штучною травою чи піском, де тварина зможе бігати, гратися та копати без шкоди для газону. Такий простір також стане безпечним укриттям для собаки, коли на ділянці працює газонокосарка чи зібралися гості.

За можливості додайте на терасі або патіо невелику накриту зону з лежаком у затінку. Це дозволить собаці відпочивати на м’якій поверхні, захищаючись від спеки, пилу та комах.

Зробіть двір цікавим для собаки

Одна з причин руйнування газону — нудьга. Якщо собаці нема чим зайнятись, вона починає копати, гризти рослини чи бігати колами. Подбайте про збагачення середовища: інтегруйте в ландшафт сенсорні елементи — рослини з приємним запахом (базилік, ромашка, розмарин), різні текстури (галька, дерев’яні елементи, мульча). Можна навіть поставити неглибоку миску чи невеликий пластиковий басейн з м’ячиками чи водою — собаки це обожнюють.

Також варто щодня грати з твариною, вигулювати її за межами двору, щоб витратити надлишок енергії. Пам’ятайте: чим більше фізичного та розумового навантаження отримує собака, тим менше шкоди вона завдає вдома та на подвір’ї.

Зберегти зелений газон і задовольнити собаку — цілком реальна задача. Трохи зусиль, планування та любові та ваш двір стане комфортним і красивим простором для всіх мешканців дому.