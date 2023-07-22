Топ-5 важливих нутрієнтів, які зменшать стрес у домашніх тварин

Стрес має негативний вплив на здоров‘я та самопочуття улюбленців, розповідає ветеринарка та зоопсихологиня Лідія Лободіна.

Вітаміни групи В - відновлюють пошкоджені нервові волокна. Особливо важливе значення має В6, який бере участь в синтезі нейротрансмітерів і обміні триптофану.

Джерела:

молочні продукти;

м’ясо;

риба;

субпродукти;

яйця;

дріжджі;

зернові, бобові, олійні.

Вітамін С - зв‘язує вільні радикали, антиоксиданти та про-оксиданти, захищаючи мембрани клітин від ушкодження.

Джерела:

солодкий перець;

броколі;

томат;

картопля;

чорна смородина, чорниця;

ківі;

полуниця;

манго;

ананас;

яблуко;

банан;

персик;

печінка.

Магній - макроелемент, який регулюе провідність в нервовій системі, а також перешкоджає негативному впливу стресу та розвитку тривожності.

Джерела:

кістки, кісткове борошно;

лляне насіння;

висівки.

Омега-3 - поліненасичені жирні кислоти, які відновлюють клітини та регулюють взаємозв'язок між нейронами, зменшують запалення та підвищують стресостійкість.

Джерела:

жирна морська риба, риб‘ячий жир;

морепродукти;

лляне насіння та олія;

морські водорості;

насіння чіа.

Триптофан - амінокислота-попередник нейромедіатора серотоніну - гормону щастя. Вживання триптофану призводить до збільшення його концентрації в головному мозку, що збільшує продукування серотоніну, завдяки чому знижується агресія та аутодеструкція, підвищується стійкість до стресових ситуацій.

Джерела:

м‘ясо;

птиця;

риба;

молочні продукти;

овес;

бобові;

горіхи.

Здоровий збалансований раціон улюбленця - запорука не лише злагодженого функціонування органів, але і гарного настрою та активності.

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