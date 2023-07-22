Топ-5 важливих нутрієнтів, які зменшать стрес у домашніх тварин

Стрес має негативний вплив на здоров‘я та самопочуття улюбленців, розповідає ветеринарка та зоопсихологиня Лідія Лободіна.
Вітаміни групи В - відновлюють пошкоджені нервові волокна. Особливо важливе значення має В6, який бере участь в синтезі нейротрансмітерів і обміні триптофану.
Джерела:
- молочні продукти;
- м’ясо;
- риба;
- субпродукти;
- яйця;
- дріжджі;
- зернові, бобові, олійні.
Вітамін С - зв‘язує вільні радикали, антиоксиданти та про-оксиданти, захищаючи мембрани клітин від ушкодження.
Джерела:
- солодкий перець;
- броколі;
- томат;
- картопля;
- чорна смородина, чорниця;
- ківі;
- полуниця;
- манго;
- ананас;
- яблуко;
- банан;
- персик;
- печінка.
Магній - макроелемент, який регулюе провідність в нервовій системі, а також перешкоджає негативному впливу стресу та розвитку тривожності.
Джерела:
- кістки, кісткове борошно;
- лляне насіння;
- висівки.
Омега-3 - поліненасичені жирні кислоти, які відновлюють клітини та регулюють взаємозв'язок між нейронами, зменшують запалення та підвищують стресостійкість.
Джерела:
- жирна морська риба, риб‘ячий жир;
- морепродукти;
- лляне насіння та олія;
- морські водорості;
- насіння чіа.
Триптофан - амінокислота-попередник нейромедіатора серотоніну - гормону щастя. Вживання триптофану призводить до збільшення його концентрації в головному мозку, що збільшує продукування серотоніну, завдяки чому знижується агресія та аутодеструкція, підвищується стійкість до стресових ситуацій.
Джерела:
- м‘ясо;
- птиця;
- риба;
- молочні продукти;
- овес;
- бобові;
- горіхи.
Здоровий збалансований раціон улюбленця - запорука не лише злагодженого функціонування органів, але і гарного настрою та активності.
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