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Топ-5 важливих нутрієнтів, які зменшать стрес у домашніх тварин

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Топ-5 важливих нутрієнтів, які зменшать стрес у домашніх тварин

Фото: Credits

Стрес має негативний вплив на здоров‘я та самопочуття улюбленців, розповідає ветеринарка та зоопсихологиня Лідія Лободіна.

Вітаміни групи В - відновлюють пошкоджені нервові волокна. Особливо важливе значення має В6, який бере участь в синтезі нейротрансмітерів і обміні триптофану.

Джерела:

  • молочні продукти;
  • м’ясо;
  • риба;
  • субпродукти;
  • яйця;
  • дріжджі;
  • зернові, бобові, олійні.

Вітамін С - зв‘язує вільні радикали, антиоксиданти та про-оксиданти, захищаючи мембрани клітин від ушкодження.

Джерела:

  • солодкий перець;
  • броколі;
  • томат;
  • картопля;
  • чорна смородина, чорниця;
  • ківі;
  • полуниця;
  • манго;
  • ананас;
  • яблуко;
  • банан;
  • персик;
  • печінка.

Магній - макроелемент, який регулюе провідність в нервовій системі, а також перешкоджає негативному впливу стресу та розвитку тривожності.

Джерела:

  • кістки, кісткове борошно;
  • лляне насіння;
  • висівки.

Омега-3 - поліненасичені жирні кислоти, які відновлюють клітини та регулюють взаємозв'язок між нейронами, зменшують запалення та підвищують стресостійкість.

Джерела:

  • жирна морська риба, риб‘ячий жир;
  • морепродукти;
  • лляне насіння та олія;
  • морські водорості;
  • насіння чіа.

Триптофан - амінокислота-попередник нейромедіатора серотоніну - гормону щастя. Вживання триптофану призводить до збільшення його концентрації в головному мозку, що збільшує продукування серотоніну, завдяки чому знижується агресія та аутодеструкція, підвищується стійкість до стресових ситуацій.

Джерела:

  • м‘ясо;
  • птиця;
  • риба;
  • молочні продукти;
  • овес;
  • бобові;
  • горіхи.

Здоровий збалансований раціон улюбленця - запорука не лише злагодженого функціонування органів, але і гарного настрою та активності.

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Дата публікації
Перегляди
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