Топ-5 витких рослин, які миттєво зроблять ваш сад "дорогим" на вигляд, без складного догляду

Плющ / © Associated Press

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Як зазначає видання Real Simple, виткі рослини здатні буквально «підняти» привабливість будинку на новий рівень, адже вони додають кольору, текстури та живої динаміки фасаду, терасі чи саду.

І головний міф, який вони руйнують, що краса — це складний догляд. Насправді серед витких рослин є чимало видів, які не вимагають постійної уваги, добре адаптуються до різних умов і ростуть майже самі по собі.

Плющ

Класика, яка не виходить з моди. Плющ — це стабільнf, насиченf зелень у будь-яку пору року. Він залишається густим і декоративним навіть узимку, коли більшість рослин «засинає».

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Його легко формувати, він може обплітати решітки, паркани та навіть фасади будівель. А ще це одна з тих рослин, які швидко приживаються та не вимагають складного догляду, за умови нормального, дренованого ґрунту.

Плетиста гортензія

Якщо класична гортензія асоціюється з «вау» квітами, то її виткий родич додає ще й архітектурності. Плетиста гортензія росте швидко та утворює живу завісу, яка влітку дає приємну тінь, а взимку пропускає світло.

Вона витривала до різних кліматичних умов, від холодніших регіонів до вологих і теплих зон, і саме тому часто з’являється у проєктах, де важлива універсальність.

Зірчастий жасмин

Рослина, яка додає не тільки візуальний ефект, а й атмосферу. Глянцеве зелене листя та ніжні білі зірчасті квіти роблять його улюбленцем терас.

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Проте головний бонус — аромат, він м’який, солодкуватий, саме той, який перетворює вечір на відкритому повітрі на маленьку сцену з фільму. Додайте сюди невибагливість у догляді та отримуєте ідеального «зелено-сенсорного» кандидата.

Повзучий чебрець

Це той випадок, коли краса ще й практична. Повзучий чебрець утворює килим із дрібних білих, рожевих або фіолетових квітів, які розквітають влітку.

Він ароматний, приваблює бджіл і навіть їстівний, а це робить його улюбленцем серед тих, хто любить поєднувати сад і кухню. Найчастіше його використовують як ґрунтопокривну рослину, але він також красиво звисає з кам’яних уступів чи низьких контейнерів.

Єдине застереження, якщо у когось із родини є алергія на бджіл, варто врахувати цю особливість.

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Плетисті троянди

Троянди — це завжди емоції, а плетисті троянди додають ще й масштаб. Вони перетворюють звичайні арки, перголи чи стіни на романтичні садові інсталяції.

Їм потрібно більше сонця, ніж іншим рослинам зі списку, зате результат має вигляд як із «поштової листівки», трохи вінтажу та англійського шику.

Виткі рослини — це один із найпростіших способів змінити настрій дому без масштабних ремонтів і складних ландшафтних рішень. Вони працюють як природний декор і найважливіше, вчать терпіння.

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