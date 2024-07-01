Топ-5 їстівних квітів з вашого саду: розповідає садівниця

Їстівні квіти не тільки додадуть вашому саду краси та барвистості, але й стануть унікальним доповненням ваших кулінарних витворів.

Їстівні квіти використовувалися в кулінарії протягом століть, включаючи культури Стародавнього Риму, Китаю, Близького Сходу та Індії. Ними можна прикрашати торти, їсти їх у свіжому вигляді в салатах, заморожувати в кубиках льоду, подрібнювати для трав’яного масла, готувати з них варення та чаї.

Садівниця Tasha Medve поділилась зі своїми читачами цікавою інформацією про садові квіти, які можуть не тільки прикрасити ваш сад чи дім. Від салатів і десертів до коктейлів і чаю, ці квіти можна використовувати у багатьох варіаціях і вони додадуть елегантної нотки вашим стравам.

Ось 5 їстівних квітів, які легко виростити у себе в саду:

Троянди

Мають яскравий смак і використовуються в коктейлях, сиропах і варенні.

Квасоля

Рослина діє як культура-пастка для попелиць, вона приваблює попелицю, щоб та потрапляла до них замість вашого дорогоцінного гороху, наприклад. Вона має гострий та незвичний смак, чудово смакуватиме в салатах та напоях. Листя і насіння теж їстівні.

Фіалка Вітрокка (Зозулині черевички)

Стануть чудовою прикрасою тортів, випічки та як прикраса напоїв. Якщо говорити про їх смак, но вони його не мають.

Огірочник лікарський

Якщо ви ніколи не чули про огірочник, то тепер чули. Ця квітка синього кольору на смак дійсно нагадує огірок. Її можна використовувати в напоях і салатах.

Лаванда

Ніщо не зрівняється з лавандовим сиропом чи медом. Єдине, що треба переконатися, щоб це був кулінарний сорт лаванди. Смак і аромат надзвичайні і її дійсно просто вирощувати.

Отже, як правило, пелюстки та цілі квіти можна їсти, але варто видалити білу основу кожної пелюстки, стебла та внутрішню частину (наприклад, пильовики та маточки), оскільки вони гіркі. Уникайте квітів, зібраних на узбіччях доріг або із садових центрів, флористичних магазинів чи різного роду розплідників, оскільки їх часто обприскують пестицидами чи іншими хімікатами. Найкраще - шукати органіку або вирощувати власноруч, це досить просто, адже більшість з них є простими рослинами, які не потребують специфічного догляду.

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