Топ-5 застарілих трендів у дизайні коридору, які псують перше враження від дому

Видання Martha Stewart розповіло, що коридор варто сприймати не як «прохідну зону», а як візитівку оселі. Проте деякі декоративні лайфгаки, які ще кілька років тому здавалися модними, сьогодні мають застарілий вигляд і навіть здешевлюють інтер’єр. Тож пропонуємо вам ознайомитися з помилками в дизайні коридору, яких варто уникати, а також зі стильними альтернативами, які зроблять ваш простір затишнішим і сучаснішим.

Лавка з нішами для взуття

Колись це вважалося практичним і милим рішенням. Але насправді такі «кубики» створюють відчуття хаосу та захаращення. До того ж у відкритих нішах важко підтримувати порядок, адже взуття різних розмірів і кольорів вибивається з загальної картини.

Альтернатива: оберіть витончений консольний столик, який займає дві третини стіни. Під ним можна поставити декоративні кошики чи непомітні ящики. А для взуття краще використати шафу або окрему систему зберігання.

Штучна зелень і настінні «мантри»

Пластикові рослини та написи на кшталт «Дім там, де живе любов» уже давно втратили актуальність. Штучна зелень збирає пил і має неприродний вигляд, а масмаркетові цитати схожі на декор з магазинів дешевого сегмента.

Альтернатива: поставте до вази живі гілки, польові трави чи сезонні букети. Це одразу оживить простір і створить відчуття домашнього тепла. Замість банальних написів краще використати картину, сімейну фотографію чи навіть дитячий малюнок у рамці. Це додасть простору індивідуальності.

Важкі кришталеві люстри та візерункове скло

Помпезні люстри з бронзовими завитками та матовим склом роблять простір темним і «застарілим». У коридорі ж важливо створити відчуття легкості, адже це невелика зона.

Альтернатива: сучасні світильники, геометричні підвіси чи мінімалістичні плафони з прозорого скла. Світло в передпокої має бути яскравим, рівномірним і теплим за відтінком, щоб створювати атмосферу гостинності.

Крихітні килимки біля дверей

Невеликий прямокутник у центрі на підлозі чи старомодний Welcome робить простір незавершеним. До того ж занадто маленький килим не виконує практичну функцію, бруд однаково потрапляє до кімнати.

Альтернатива: оберіть доріжку чи килимок, який перекриває всю ширину входу. Він не лише захистить підлогу, а й візуально збалансує простір, зробить його гармонійнішим. А ще це один із найпростіших способів додати кольору чи текстури інтер’єру.

Надмірність сезонного декору

Три гарбузи восени чи пара гілочок сосни взимку мають милий вигляд, але коли коридор перетворюється на вітрину магазину зі святковим антуражем, він втрачається елегантність і стиль.

Альтернатива: використовуйте натяки, а не буквальність. Це може бути дерев’яна миска з каштанами чи шишками, ароматна свічка, плед у клітинку, поставлений на лавку. Такі деталі додадуть затишку без перевантаження простору.

Передпокій — це перше враження від вашої оселі. Відмова від застарілих трендів допоможе зробити його легким, стильним і функціональним. Секрет простий: менше випадкових деталей, більше світла, натуральних матеріалів і речей з історією. Сучасний коридор — це не виставка аксесуарів, а продовження характеру вашої оселі.