Топ-50 цікавих речей, якими можна зайнятися вдома у дощовий день / © Credits

Реклама

Дощ за вікном, це не лише про калюжі та скасовані плани. Це ще й про час для себе, затишок і можливість зупинитися. Замість того, щоб нудьгувати чи безцільно гортати стрічки соцмереж, дощовий день можна перетворити на справжнє свято для тіла, душі, сім’ї чи творчості, про це розповіло видання Real Simple.

Обирайте ідеї під настрій, комбінуйте, додавайте свої та нехай жоден дощ не зіпсує ваш настрій.

TikTok тренди. Досліджуйте новий танець, кулінарний лайфгак або домашній декор із TikTok. Ви можете знайти натхнення. Дошка бажань. Створіть мудборд, наприклад, з майбутньою подорожжю, оновленням інтер’єру чи цілі на рік. Візуалізація працює. Настільні ігри — класика не старіє. «Монополія», «Аліас», «Dixit» або сучасні настолки — відмінний спосіб об’єднати родину. Приготуйте щось складніше, ніж зазвичай. Спробуйте спекти хліб на заквасці, французький киш або торт. Використовуйте дощовий день для гастрономічних експериментів. «День навпаки». Сніданок на вечерю, піжами замість денного одягу, десерт перед головною стравою — чому б і ні. Проведіть день у піжамі. Максимальний затишок з кавою, книжкою чи фільмом під пледом. PowerPoint вечірка. Кожен створює веселі слайди на кумедну тему. Родинне талант-шоу. Нехай кожен покаже свій талант, навіть якщо це швидке писання повідомлень або декорування печива. Час для улюбленців. Пограйте з котом, зробіть нову іграшку для собаки чи приготуйте домашні смаколики. Десерт на вечерю. Шоколадний торт, морозиво чи випічка, іноді можна порушити правила. Оновіть інтер’єр без витрат. Пересуньте меблі, замініть декор, пофарбуйте старі рами. Кулінарне шоу. Готуйте з того, що знайдеться у холодильнику. Стилістична гра з гардеробом. Створіть нові образи, зробіть ревізію речей. Вивчайте нове. Мова, якийсь інструмент, шиття чи декоративне мистецтво. Медитація під дощ. Просто сидіть, дихайте та слухайте звук дощу. Абсолютна гармонія. Танцювальна вечірка вдома. Відпустіть стрес і танцюйте, навіть на самоті. Манікюр і нейларт. Дощовий день, це гарний привід потішити руки. Зануртесь у детективну історію. Книжка, серіал або гра «розкрий злочин». Зберіть пазл. Розвиває концентрацію та заспокоює. Зробіть подарунок для близьких. Рукописна листівка, лист або сувенір. Апсайклінг. Подаруйте друге життя речам (банки — в кашпо, футболки — у сумку). Посадіть рослину з кісточки. Авокадо, лимон чи зелена цибуля. Дивіться трансляції чи канали про тварин. Це розчулює. Фізична активність вдома. Гра «підлога — це лава». Побудуйте щось. Фортеця з ковдр, LEGO, карткова вежа. Подрімайте без почуття провини. Сон — це терапія. Затишна книжкова година. Класика, новинки чи дитячі казки для читання вголос. Відеозустріч з друзями. Кава через Zoom або гра онлайн. Домашній ресторан. Вигадайте меню, оформте його на папері, сервіруйте красиво стіл. Скарбницький квест для дітей. Загадки, підказки, «скарб» наприкінці. Зробіть домашню пінну ванну. Мед, яйце та ефірні олії. Створіть родинну кулінарну книгу. Рецепти, фото, підписи, вона стане сімейною реліквією. Табір просто у вітальні. Ковдри, ліхтарики та навіть «вогнище» зі світлодіодів. Ігри без реквізиту. Історія з одного слова чи римування. Домашня маска чи спрей для волосся. Кокосова олія відновить блиск. Печиво як у дитинстві. Зробіть шоколадне, вівсяне чи імбирне. Тематичний кіномарафон. Романтика, пригоди, фільми дитинства. Конкурси із попкорном або маршмелоу. Весело і трохи божевільно. Аристократичне чаювання. Порцеляна, печиво, вишукані жести. Полагодьте старий одяг. Пришити ґудзик або залатати дірку можна навіть із музикою. Домашній скраб для тіла. Кава, мед, овес — шкіра скаже «дякую». Намалюйте місто мрії. Діти можуть створити свій мегаполіс на рулоні паперу. Освойте коктейльну класику. Маргарита, мохіто чи безалкогольний лимонад. Сплануйте подорож мрії. Створіть маршрут, бюджет і список цікавинок. Турнір із відеоігор. Змагання на приставці чи онлайн-ігри з друзями. Розмальовки для дорослих. Антистрес, який не потребує слів. Ліпіть пластилін або робіть слайм. Приємна тактильна терапія. Декластеринг — порядок в одній зоні. Наприклад, розібрати шухляду чи полицю. Інтернет-шопінг без витрат. Складіть лист-бажання, збережіть вподобане. Оновіть родинні фото. Видрукуйте нові чи зробіть нові фото на цифрову камеру.

Дощ — це не вирок, а шанс зупинитися, побути вдома, насолодитися маленькими радощами, які часто відкладаються «на потім». Виберіть з цього списку кілька справ саме для себе та дозвольте собі той самий теплий, неспішний день.

Реклама