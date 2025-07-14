Топ-6 багаторічних невибагливих рослин, які легко витримають спеку / © Associated Press

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На сторінці sashyna_dacha розповіли про 6 багаторічних рослин, які не лише вражають своєю красою, а й здатні виживати навіть у найсухіші та найспекотніші дні, а головне, вони майже не потребують складного догляду.

Ці рослини стануть ідеальним рішенням для зайнятих садівників, дачників і всіх, хто хоче мати розкішний квітник без зайвих зусиль.

Вербена бонарська

Висота: 100–150 см

Цвітіння: з червня по жовтень

Умови: сонце, легкий дренований ґрунт

Особливість: надзвичайна посухостійкість

Ця висока, струнка рослина з ніжно-фіолетовими суцвіттями — справжня королева літнього квітника. Вербена чудово підходить для створення «повітряного» шару у міксбордерах. Попри те, що у деяких кліматичних зонах вона вважається багаторічною, в Україні, на жаль, може не пережити морозні зими без укриття.

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Цікавий факт: вербена ідеально поєднується з декоративними злаками та створює сучасний, природний ландшафт.

Костриця сиза

Висота: 20–40 см

Цвітіння: червень — липень

Умови: сонце, сухі бідні ґрунти

Ця декоративна трава з сизо-блакитним листям — ідеальний вибір для рокаріїв, бордюрів і мінімалістичних композицій. Вона не вимагає частого поливу, не боїться спеки та навіть взимку зберігає свою декоративність.

Живе майже цілий рік зеленою плямою у вашому саду

Ковила найтонша «Pony Tails»

Висота: 40–60 см

Цвітіння: червень — липень

Умови: сонце, піщаний чи супіщаний ґрунт

Ефектна, м’яка, легка — ця ковила має вигляд шовкових пасом, які грають на вітрі. Вона надає композиціям динаміки та «живого руху». Особливо гарний вигляд має поруч із вербеною чи шавлією.

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Ідеально для природного стилю та модних садів «нової хвилі».

Деревій червоний

Висота: 50–80 см

Цвітіння: червень — серпень

Умови: сонце, родючий чи середній ґрунт

Ця багаторічна квітка справжній подарунок для тих, хто мріє про мінімальний догляд. Яскраві шапки суцвіть (від червоного до жовтого) приваблюють метеликів і бджіл, а сам деревій довго зберігає декоративність навіть після цвітіння.

Легко адаптується, витримує спеку, має відмінний вигляд у сухих букетах.

Шавлія мускатна

Висота: 70–120 см

Цвітіння: червень — серпень

Умови: сонце, дренований ґрунт

Це не тільки красива, а й надзвичайно ароматна рослина. Великі суцвіття ніжно-бузкового кольору додають саду романтичності. До того ж шавлія відома своїми лікарськими властивостями, її використовують у народній медицині та косметології.

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Навіть в умовах спеки вона не втрачає своєї привабливості.

Ехінацея пурпурова

Висота: 80–120 см

Цвітіння: липень — вересень

Умови: сонце чи напівтінь, помірний полив

Ехінацея — це не лише краса, а й користь. Вона зміцнює імунітет, має протизапальні властивості та має чудовий вигляд у саду. Великі квіти рожево-фіолетового кольору, схожі на великі ромашки, прикрашають ділянку до пізньої осені.

Саме ехінацея зображена на упаковці популярного напою «Живчик».

Догляд

Висаджуйте на сонячних ділянках, у добре дренованому ґрунті

Полив — помірний, краще рідше, але рясно

Не потребують частих підживлень

Більшість з них витримують тимчасову посуху та спеку до +35°C

Якщо ви хочете сад, який не вигорить за тиждень спеки, оберіть стійких цих стійких красунь. Вони подарують вам не лише барви, а й відчуття природної гармонії та легкості, не вимагаючи щоденного догляду.

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