Топ-6 елегантних інтер’єрних рішень, які зроблять ваш дім безпечним для комфортного старішання

Дизайн / © Associated Press

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Створення затишного та безпечного середовища вже зараз гарантує, що з роками ви зможете підтримувати звичний ритм життя та уникнути побутових травм. Видання Martha Stewart рощповіло про шість простих і стильних інтер’єрних оновлень, які варто втілити у життя сьогодні, щоб не шукати екстреної підтримки в майбутньому.

Більшість із нас мріє зустріти старість у власному затишному гніздечку, але щоб дім залишався комфортним та безпечним протягом тривалого часу, потрібне розумне планування. Профілактика нещасних випадків та збереження автономії — надзвичайно важливі речі, тож багато корисних оновлень не потребують купи часу чи шаленого бюджету.

Стильні опорні ручки у ванній кімнаті

Інтегрувати елементи безпеки у ванну кімнату — чудова ідея, незалежно від того, скільки років вам або членам вашої родини. Елегантні опорні ручки забезпечують надійну підтримку під час прийняття душу чи ванни, використання вбиральні та й загалом полегшують пересування кімнатою.

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Встановлення таких поручнів — відносно легка дія. Якщо ви плануєте ремонт, попросіть будівельників зробити додаткове зміцнення стін під плиткою, закладні конструкції. Це значно спростить монтаж ручок у майбутньому. Краще робити це заздалегідь, щоб уникнути зайвих витрат, пилу та хаосу у майбутньому. Окрім того, сучасні бренди пропонують неймовірно витончені варіанти поручнів, які не мають нічого спільного з нудним та суворим медичним стилем.

М’які доріжки на дерев’яних сходах

Оголені дерев’яні сходи мають бездоганний та досить кінематографічний вигляд, але з віком вони можуть перетворитися на небезпечну зону ковзання. Спускатися такими сходами у шовкових шкарпетках або поспішати — прямий шлях до серйозних травм.

Додавання стильної килимової доріжки — доступний та дуже естетичний спосіб покращити зчеплення та зробити сходи безпечними. Не варто нехтувати цим правилом, адже падіння на незахищених гладких сходинках стаються дуже легко та мають неприємні наслідки для здоров’я. Сьогодні можна легко замовити оригінальні килимові покриття будь-якого розміру, вибрати палітру та орнамент, які ідеально підкреслять концепцію вашого інтер’єру.

Вільне планування

Проаналізуйте, як саме ви пересуваєтеся з кімнати у кімнату, та без жалю позбудьтеся зайвих меблів, щоб створити ширші та вільніші проходи. Варто звернути особливу увагу на стійкість тих речей, які ви залишаєте. Наприклад, крісла та стільці з міцними, надійними підлокітниками суттєво полегшать процес присідання та вставання.

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Окрім того, розвантаження простору та його спрощення подарують вам більше вільного місця для домашніх тренувань, хай то ранкова йога, розтягування чи заняття з персональним тренером або реабілітологом.

Освітлення з датчиками руху

Один із найбюджетніших і при цьому найефектніших оновлень для дому — це встановлення світильників із датчиками руху. Вони не лише допомагають зменшити рахунки за електроенергію, а й мінімізують ризик травм, адже автоматично підсвічують найтемніші куточки.

Рекомендується інтегрувати такі світлові акценти у важливих зонах, наприклад:

вхід із гаража чи передпокій

довгі чи темні коридори

внутрішнє підсвічування кухонних шаф

контурне нічне підсвічування внизу ванної кімнати та м’яке світло під ліжком у спальні.

Це не лише вбереже від падінь у темряві, а й додасть простору витонченого, дорогого візуального об’єму.

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Ергономічне зберігання

Маленькі зміни здатні значно полегшити щоденну побутову рутину. Замініть стандартні круглі дверні ручки на зручні важелі, натискні моделі, які не потребують зусиль для захоплення.

Також рекомендується модернізувати внутрішній простір наявних шаф та гардеробних. Висувні кошики, спеціальні ліфти для побутової техніки та опускні штанги для одягу зроблять повсякденне життя набагато простішим, приємнішим і безпечнішим.

Протиковзна підлога

З віком ризик падінь, на жаль, зростає, тож головною проблемою тут стають не зафіксовані килими, надто слизькі поверхні та різкі, нерівні переходи між кімнатами. На щастя, більшість із цих пасток можна ліквідувати взагалі без брудних будівельних робіт.

Перш за все, зафіксуйте всі декоративні килими спеціальними протиковзними підкладками чи приберіть занадто пухнасті варіанти з високим ворсом. Якщо ви перебуваєте на етапі вибору підлоги, варто уникати глянцевого, полірованого каменю, адже він стає екстремально слизьким. Замість нього краще обрати дерево чи якісний тактильний вініл. Якщо ж кам’яна підлога — ваше «усвідомлене кохання», обов’язково закрийте зони з найінтенсивнішим рухом стильними, надійно закріпленими килимовими доріжками.

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Сучасний дизайн інтер’єру — це не лише швидкоплинні візуальні тренди, а й повага до свого майбутнього та турбота про якість життя. Створення адаптивного та безпечного простору не має нічого спільного з компромісами в естетиці.

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