Топ-6 корисних рослин-друзів для вашого саду, що замінять пестициди

Отже, які рослини вам варто посадити у своєму саду, щоб вони стали гарною заміною різних пестицидів, якими можна отруїти власний сад.

На сторінці SELF-SUFFICIENT-BACKYARD вийшло відео про рослини-компаньйони, які можуть стати природною альтернативою пестицидам.

У сучасному екологічно свідомому світі садівники та фермери шукають різні способи захисту своїх рослин і підвищення продуктивності саду. Один з таких способів – садіння рослин-компаньйонів. Ця давнішня практика садівництва має численні переваги, які роблять її кращим вибором, ніж покладатися на хімічні пестициди.

Чорнобривці

Чорнобривці відомі своєю здатністю протистояти нематодам, особливо кореневим, які можуть пошкодити коріння багатьох овочів. Вони також можуть відлякувати білокрилок, які є поширеними шкідниками помідорів та інших овочів.

Космос (Космея)

Приваблює хижих комах, таких як сітчастокрилі та повисюхові (дзюрчалкові), що годуються попелицями.

Фіалка Вітрокка

Подеколи можуть відлякувати слимаків і равликів своїм жорстким листям. Вони приваблюють корисних комах, які допомагають у боротьбі з різними садовими шкідниками.

Гвоздика

Ця рослина може відлякувати попелицю завдяки своєму сильному аромату. Запах гвоздики може також відлякувати слимаків та равликів.

Цинія

Ця рослина діє як пастка для японських жуків (хрущів), "відтягуючи" їх від інших рослин.

Огірочник лікарський

Може відлякувати капустяних черв’яків, що є поширеними шкідниками капусти, броколі та інших капустяних. Його аромат вводить в оману цих шкідників, зменшуючи ймовірність зараження.

Садіння рослин-друзів – це не просто чарівна традиція, а потужна та стійка стратегія для здоров’я та квітучості вашого саду. Обираючи квіти замість пестицидів, ви сприяєте квітучій екосистемі, яка підтримує запилювачів, відлякує шкідників, зміцнює здоров’я ґрунту та сприяє біорізноманіттю.

Нещодавно ми писали про те, "Як часник захистить ваші рослини від паразитів".

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