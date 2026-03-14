Топ-6 несподіваних речей, які можна почистити у мультиварці / © Associated Press

Принцип роботи мультиварки дуже простий, вона підтримує стабільну температуру протягом тривалого часу. Саме це тепло допомагає розчиняти наліт, жир і залишки бруду, які іноді складно відмити навіть після тривалого замочування.

Видання Martha Stewart розповіло, що у деяких випадках повільне нагрівання працює ефективніше, ніж звичайне миття у раковині. Однак є важливе правило, що для таких завдань краще використовувати окрему мультиварку, яку ви не будете застосовувати для приготування їжі.

Як використовувати мультиварку для очищення

Метод досить простий та не потребує спеціальних засобів.

Помістіть предмет у чашу мультиварки. Залийте його водою чи білим оцтом, для мінерального нальоту. Додайте трохи засобу для миття посуду чи знежирювача. Увімкніть режим повільного нагрівання на 1–2 години. Дайте воді трохи охолонути, дістаньте предмет, за потреби легко потріть губкою. Добре промийте та висушіть.

Такий метод працює лише для міцних і термостійких матеріалів.

Малярні пензлі

Старі пензлі, на яких засохла фарба, не обов’язково викидати. Тепло допомагає розм’якшити водорозчинну латексну фарбу, після чого її можна легко видалити зі щетини за допомогою спеціального гребінця чи жорсткої щітки.

Цей метод підходить лише для фарб на водній основі. Олійні фарби потребують спеціальних розчинників.

Решітки та піддони від плити

Жир і нагар на решітках газових плит часто накопичуються роками. Тепла вода разом зі знежирювальним засобом допомагає:

розм’якшити запечений жир

зменшити кількість механічного чищення

швидше повернути поверхні блиск

Повільне нагрівання робить цей процес значно ефективнішим, ніж звичайне замочування.

Металеві ручки та фурнітура

Ручки шафок, петлі чи декоративні елементи меблів із часом накопичують шар бруду та жиру. Замочування у теплій воді з м’яким мийним засобом допомагає легко очистити такі деталі без агресивних полірувальних засобів. Однак цей метод не підходить для:

антикварної фурнітури

лакованих поверхонь

Душові лійки

Жорстка вода часто залишає на сантехніці кальцієвий та вапняний наліт, який зменшує тиск води. Теплий оцет добре розчиняє ці відкладення. Якщо підтримувати температуру у мультиварці, процес очищення відбувається значно швидше.

Не варто довго нагрівати пластикові душові лійки, оскільки вони можуть деформуватися.

Підставки для зубних щіток і мильниці

У цих предметах часто накопичуються:

зубна паста

мильний наліт

бактерії

Особливо складно чистити керамічні підставки з вузькими отворами. Тепла вода з мийним засобом допомагає розчинити наліт і після цього більшість забруднень просто змивається.

Скляні плафони для світильників

Скляні абажури та плафони легко збирають пил і жир, особливо на кухні. Тепла вода допомагає:

розм’якшити наліт

безпечно очистити скло

уникнути інтенсивного тертя

Щоб уникнути тріщин, дайте склу охолонути одразу у мультиварці, а вже потім промивайте його.

Мультиварка — це не лише кухонний помічник, а й несподівано ефективний інструмент для домашнього прибирання. Завдяки м’якому та рівномірному нагріванню вона допомагає розчиняти жир, наліт і бруд, та значно спрощує очищення складних предметів.

Головне правило — використовувати окремий прилад лише для прибирання, щоб уникнути контакту з їжею. Іноді найпростіші побутові речі можуть виконувати зовсім інші функції, потрібно лише знати кілька хитрощів.