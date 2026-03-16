Топ-6 деталей у декорі ґанку, які можуть здешевити вигляд вашого будинку

Топ-6 помилок у декорі ґанку, які можуть здешевити вигляд вашого будинку

Ґанок — це своєрідна «візитівка» будинку, саме він формує перше враження ще до того, як гість переступить поріг. Гарно оформлений простір має створювати відчуття затишку та гостинності, водночас залишатися стриманим і продуманим, про це розповіло видання Martha Stewart.

Проте навіть найкращий дизайн може втратити свій шарм через дрібні помилки. Надлишок декору, неправильне освітлення чи зношені меблі легко перетворюють елегантний ґанок на безладний простір.

Захаращення та зайві меблі

Одна з найпоширеніших помилок — перетворення ґанку на місце для зберігання речей. Розкидане взуття, коробки, випадкові стільці чи несумісні меблі створюють відчуття хаосу. Навіть красивий простір швидко матиме неохайний вигляд. Варто залишити лише кілька ключових елементів:

стильну лаву чи крісло

один або два декоративні вазони

кілька сезонних подушок

Порожній простір теж є важливою частиною дизайну, адже саме він допомагає інтер’єру «дихати».

Надто яскраве чи холодне освітлення

Освітлення може або підкреслити красу будинку, або повністю її зруйнувати. Найчастіші помилки:

занадто яскраві лампи

люмінесцентне світло

застарілі латунні світильники

неправильне розташування світла

Натомість дизайнери рекомендують обирати теплі та акуратні світильники, наприклад, настінні ліхтарі чи мінімалістичні бра. Таке освітлення створює затишну атмосферу та має значно елегантніший вигляд у вечірній час.

Штучні рослини

Штучні квіти можуть здаватися зручним рішенням, адже не потребують догляду. Проте з часом вони накопичують пил, вицвітають і мають неприродний вигляд. Навіть найякісніші пластикові рослини рідко мають переконливий вигляд на відкритому просторі. Замість цього краще обрати:

живі квіти у горщиках

декоративні трави

просту зелену рослинність

Навіть два симетричних вазони з рослинами здатні зробити ґанок значно стильнішим.

Старий чи занадто яскравий килимок

Килимок біля дверей — маленька деталь, але вона сильно впливає на загальний вигляд входу. Поширені помилки:

зношені чи брудні килимки

надто яскраві написи

кумедні чи тематичні малюнки

Краще обирати простий та природний дизайн, наприклад, килимки з кокосового волокна чи джуту. Вони мають стриманий вигляд і пасують до більшості стилів будинку.

Святковий декор, який не прибирають

Сезонні прикраси — чудовий спосіб додати настрою, проте якщо вони залишаються на ґанку занадто довго, це створює протилежний ефект. Застарілі гірлянди, вицвілі вінки чи спущені надувні прикраси мають недоглянутий вигляд. Варто:

змінювати декор відповідно до сезону

використовувати натуральні елементи

уникати надто «гучних» прикрас

Наприклад, восени достатньо кількох гарбузів, а взимку — класичного вінка з м’яким підсвічуванням.

Зношені чи невідповідні садові меблі

Меблі на відкритому повітрі мають витримувати погодні умови, але з часом навіть найякісніші матеріали можуть втрачати свій зовнішній вигляд. Проблеми виникають, коли:

меблі різних стилів не поєднуються

подушки вигоріли на сонці

тканини мають старий вигляд

кольори не гармонують між собою

Щоб ґанок мав акуратний вигляд, варто дотримуватися єдиної колірної гами та час від часу оновлювати текстиль.

Красивий ґанок не обов’язково має бути дорогим або складним. Найчастіше секрет стильного простору саме у простоті, чистоті та увазі до деталей. Якщо ви відмовитеся від зайвих речей, штучних рослин і застарілого декору, то зможете створити вхідну зону, яка матиме елегантний та привітний вигляд.