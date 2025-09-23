Топ-6 помилок у дизайні вітальні, які "з’їдають" простір / © Credits

Реклама

Видання Martha Stewart попереджає, що деякі поширені помилки у плануванні роблять кімнату візуально меншою, а виправити їх насправді дуже просто, а також розповіло про основні промахи та поради, як перетворити вашу вітальню на стильний і гармонійний простір.

Масивний диван у центрі

Великий диван здається мрією, але в невеликих вітальнях він «розрізає» кімнату навпіл, перекриває світло з вікон або вид на камін. Як результат, простір має перевантажений вигляд.

Що робити: обирайте диван пропорційно до розміру кімнати. Додайте крісла чи пуфи, які можна пересунути. Секційні дивани краще залишити для просторих підвалів і приміщень.

Реклама

Забагато крісел

Бажання зробити кімнату максимально зручною для гостей часто обертається хаосом. Різні за стилем і розміром крісла створюють відчуття безладу та ускладнюють рух.

Що робити: залиште лише 1–2 акцентні крісла, а для додаткових гостей використовуйте пуфи чи лавки, які легко заховати, коли вони не потрібні.

Занадто малий килим

Багато хто ставить маленький килим лише під журнальний столик і, як результат, зона відпочинку має «незавершений» вигляд.

Що робити: килим повинен бути «якорем» інтер’єру. Передні ніжки дивана та крісел мають стояти на ньому. Такий лайфгак об’єднує меблі в одну композицію та робить кімнату гармонійнішою.

Реклама

Надто низькі меблі

Якщо всі основні меблі розташовані «на рівні колін», кімната має сплюснутий вигляд, а стеля здається нижчою.

Що робити: додайте вертикалі, наприклад, високі книжкові шафи, дзеркала в повний зріст, підвісні рослини. Навіть штори, підняті вище за віконну раму, здатні «підняти» стелю.

Меблі, притиснуті до стін

Здається логічним розставити диван і крісла по периметру, щоб залишити центр вільним. Але так кімната нагадує зал очікування, без затишку та з «порожнечею» посередині.

Що робити: відсуньте диван хоча б на 10–15 см від стіни, розташуйте крісла під кутом. Так ви створите природні зони для спілкування та зробите простір теплішим.

Реклама

Неправильні штори

Занадто короткі чи низько повішені штори зменшують візуально кімнату. Це одна з найпоширеніших і найпомітніших помилок.

Що робити: коли ви вішаєте карниз під саму стелю чи під карнизну планку, ви «підіймаєте» стіни. Довжина штор має сягати підлоги, інакше вони матимуть «випадковий» вигляд. А ще можна фарбувати стіни та плінтуси в один відтінок, щоб зникали різкі візуальні межі.

Поради

Використовуйте дзеркала — вони розширюють простір і відбивають світло. Не бійтеся світлих відтінків — білий, беж, світло-сірий роблять кімнату повітряною. Додавайте багатофункціональні меблі, наприклад, журнальний стіл із місцем для зберігання чи пуфи зі схованками.

Затишна вітальня — це не про квадратні метри, а про гармонію пропорцій та правильні акценти. Варто лише уникнути кількох типових помилок — і навіть маленька кімната заграє простором і світлом.