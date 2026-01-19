Топ-6 поєднань стільниці та фартуха у дизайні кухні, які мають бездоганний вигляд

Топ-6 поєднань стільниці та фартуха на кухні, які мають бездоганний вигляд / © Associated Press

Видання Real Simple розповіло, що стільниця та фартух працюють тільки в парі. Вони або підкреслюють одне одного, або змагаються за увагу, і тоді кухня має перевантажений вигляд.

Білий кварц і мармур «ялинкою»

Білий кварц — улюбленець дизайнерів, він нейтральний, елегантний та дозволяє іншим елементам бути в центрі уваги. У поєднанні з мармуровим фартухом у форматі «ялинки» він створює ефектну, але не перевантажену композицію. М’які прожилки мармуру додають глибини, а кварц стабілізує простір.

Якщо хочете акцент — нехай він буде на фартусі.

Кремовий керамограніт і графічний візерунок

Коли душа просить орнаментів, стільниця має бути спокійною. Дизайнери радять витримувати одну температурну гаму: тепле до теплого, холодне до холодного. Кремова порцелянова поверхня чудово балансує активний фартух із чорно-кремовим малюнком і робить інтер’єр сучасним, але затишним.

Кварцит і зеллідж

Текстури — нова розкіш. Натуральний кварцит із живою, органічною структурою ідеально поєднується з плиткою зеллідж. Камінь дає рух, плитка — фактуру. У результаті кухня має багатошаровий та «живий» вигляд, але водночас гармонійний.

Мармур і біла плитка

Класика, яка ніколи не підводить. Мармур та біла «цеглинка» — це дизайн із відчуттям спадковості. Такі матеріали старіють красиво та не виходять з моди. Ідеальний варіант для тих, хто не женеться за трендами, а будує інтер’єр на роки.

Нейтральний керамограніт і кольоровий зеллідж

Коли меблі та стільниця спокійні, фартух може дозволити собі характер. Кольоровий зеллідж із природними переходами відтінків додає глибини та створює той самий «вай» ефект, особливо якщо плитка підіймається аж до стелі.

Мозаїка, яка перегукується зі стільницею

Якщо не знаєте, з чого почати, подивіться на мозаїку. У ній часто поєднано кілька видів каменю, і один із них можна повторити у стільниці. Такий хитрик створює візуальну риму та має продуманий вигляд навіть у сміливих кольорових рішеннях.

Як не помилитися з вибором

Починайте зі стільниці, особливо якщо вона з активним малюнком.

Один елемент має бути головним, інший — підтримувати.

Баланс понад усе: якщо стільниця драматична — фартух має бути спокійним, і навпаки.

Текстура може замінити колір — це безпечний спосіб додати глибини.

Ідеальна кухня — це не про найдорожчі матеріали, а про правильні поєднання. Коли стільниця та фартух «дружать», простір має цілісний, стильний та дорогий вигляд навіть без надмірних акцентів. Орієнтуйтеся на баланс, будьте уважні до матеріалів і кухня працюватиме на вас.