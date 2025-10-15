Топ-6 продуктів, які не можна їсти після закінчення терміну придатності / © Credits

Видання Real Simple розповіло про шість найнебезпечніших категорій їжі, які варто негайно викидати після закінчення терміну придатності. Навіть якщо вони мають нормальний вигляд, навіть якщо не пахнуть і навіть якщо шкода грошей.

Сире м’ясо

Сире м’ясо / © Associated Press

Після терміну придатності — тільки у смітник, адже сире м’ясо, наприклад, курятина, яловичина чи свинина, категорично не придатне до споживання після дати «вжити до». У ньому дуже швидко розмножуються небезпечні бактерії, зокрема сальмонела та E.coli, які викликають харчові отруєння.

Порада: не зберігайте сире м’ясо довше 1–2 днів у холодильнику, навіть якщо дата ще не минула. Якщо не плануєте готувати, одразу заморожуйте.

Риба та морепродукти

Морепродукти / © Associated Press

Навіть свіжа риба живе недовго, адже це продукт, який «старіє» буквально за години. Її безпечно споживати лише у день купівлі чи максимум через 48 годин. Після цього починаються процеси розкладання, які не завжди помітні на перший погляд, але можуть бути смертельно небезпечними. Якщо риба має слизьку поверхню, неприємний чи «хімічний» запах, не ризикуйте.

Ковбаси та м’ясні нарізки

Ковбаса / © Credits

Улюблені бутерброди можуть стати пасткою для Лістерії. Готові до споживання м’ясні вироби після закінчення терміну зберігання треба без жалю викидати. Проблема — у бактерії Listeria monocytogenes, яка може розмножуватись навіть у холодильнику.

Небезпечні ознаки: сірий чи зеленкуватий колір, липка текстура, «кислий» запах.

Готові салати в упаковках

Салат / © Credits

Навіть якщо вони мають «ще нормальний» вигляд. Заправлені салати чи мікси листя — справжній рай для бактерій. З кожним днем після пакування кількість мікробів у них росте, навіть якщо продукт має свіжий вигляд.

Порада: зберігайте салати у герметичних контейнерах і підписуйте дату відкриття.

Непастеризовані та м’які сири

Сир / © Credits

Брі, фета, камамбер, рикота — найніжніші, але й найнебезпечніші. Після закінчення терміну придатності такі сири стають ідеальним середовищем для Лістерії та інших патогенів. Навіть якщо вони не змінили запаху, бактерії можуть уже «працювати».

Порада: купуйте невеликі порції та зберігайте у найхолоднішій зоні холодильника, якомога далі від сирого м’яса.

Гриби

Гриби / © Credits

Тут ризик — це не просто розлад шлунка. Зіпсовані гриби можуть містити токсини чи навіть ботулінічні спори. Слизька поверхня, потемніння чи різкий запах — сигнал негайно їх викинути.

Порада: зберігайте гриби у паперовому пакеті, вистеленому серветкою, так вони «дихають» і залишаються довше свіжими.

Звісно, неприємно викидати продукти, особливо ті, за які щойно заплатили. Але як наголошують лікарі, здоров’я завжди важливіше за повний холодильник.

Краще спланувати покупки, не перевантажувати полички та користуватись правилом «перше прийшло — перше пішло». Бо коли йдеться про сире м’ясо, рибу чи м’який сир, «ще день постоїть» може коштувати вам не лише обіду, а й здоровʼя.