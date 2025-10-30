Топ-6 причин, чому варто мульчувати ваш сад саме восени / © Associated Press

Видання Real Simple радить осіннє мульчування, бо це секрет здорового саду навесні. Це як утеплити свій сад перед зимовим сном, щоб навесні він зустрів вас яскравим і доглянутим.

Захист ніжних коренів і рослин від морозу. Думайте про мульчу, як про ковдру для вашого саду. Вона допомагає захистити кореневу систему нових рослин від різких температур і сприяє їхньому адаптуванню до нових умов. Одна з найкращих причин використовувати мульчу — захист кореневої шийки під час зимового спокою. Менше поливу — більше комфорту. Як і на весні, так і влітку, осіння мульча зберігає вологу у ґрунті. Вона допомагає рідше поливати рослини у холодні місяці, коли їхній ріст уповільнюється, а ґрунт швидко висихає. Запобігає ерозії ґрунту. Зима приносить дощі, вітер і снігові бурі, які можуть знести родючий верхній шар ґрунту. Мульча допомагає зберегти землю на місці та захистити її від вимивання. Живлення рослин протягом зими. Органічна мульча, як-от солома, подрібнене листя, соснові голки чи деревна тріска, поступово розкладається та збагачує ґрунт поживними речовинами. Це допомагає вашим рослинам отримувати поживні речовини навіть у холодні місяці. Гарний вигляд саду навіть взимку. Осінній та зимовий сад часто має пустий та неохайний вигляд: обрізані рослини, голі гілки та сухе листя. Мульча додає естетики та доглянутого вигляду навіть у сплячий сезон. Мульчування восени — чудовий спосіб надати ландшафтним клумбам охайний вигляд у періоди спокою багаторічних рослин. Притулок для дикої природи. Мульча створює теплий та захищений простір для комах, які зимують в органічному матеріалі, наприклад, метеликів, деяких видів бджіл і світлячків. Ваш сад взимку стає не лише красивим, а й дружнім до природи.

Практичні поради

Щоб мульча дійсно принесла користь, дотримуйтеся кількох простих правил:

Почніть з нових рослин. Найбільшу користь мульча приносить молодим рослинам, бо захищає їхні корені.

Прополювання та обрізання перед мульчуванням. Мульча може захищати й бур’яни, тож очистьте заздалегідь грядки.

Використовуйте органічні мульчі. Соснова солома, деревна тріска чи кора дозволяють повітрю та воді проходити крізь шар мульчі, на відміну від синтетичних матеріалів або каміння.

Тримайте мульчу якомога далі від стебел і стовбурів. Залишайте 7–10 см від рослин, щоб уникнути загнивання та стресу для дерев.

Достатня товщина шару. Оптимальна товщина — 5–7 см. Якщо у вас ще залишився шар весняної мульчі, достатньо додати ще 2–3 см.

Осіннє мульчування — це не лише корисно, але й красиво. Ваш сад зустріне весну здоровим, доглянутим і готовим дарувати радість.