Топ-6 речей, які псують вигляд вашого ґанку: дизайнерські поради / © Associated Press

Елегантний, продуманий та гармонійний простір вітає гостей і додає дому особливого шарму. Але навіть найстильніший ґанок може втратити свою чарівність через кілька невеликих помилок. Видання Martha Stewart розповіло, що робить його непривабливим і як цього уникнути.

Безлад і перенасичення меблями

Розкидане взуття, різношерсті меблі, забуті коробки — усе це миттєво робить ґанок хаотичним. Менше — значить більше.

Вибирайте один-два акцентні предмети, наприклад, стильний вазон або зручну лавку з сезонними декоративними подушками. Вільний простір — це частина дизайну, він робить ґанок спокійнішим і привабливішим.

Різке чи погане освітлення

Неправильно підібране світло здатне миттєво зіпсувати враження. Яскраві лампи, застарілі латунні бра чи люмінесцентні лампи роблять ґанок холодним і неохайним.

Обирайте мінімалістичні світильники з теплим світлом, які відповідають стилю вашого дому. М’яке світло підкреслює найкращі риси фасаду та створює затишну атмосферу ввечері.

Штучні рослини

Хоча штучні квіти й не вимагають догляду, з часом вони збирають пил і мають тьмяний вигляд.

Природні елементи повинні оживляти простір, а не створювати відчуття «мертвого» декору. Натомість обирайте реальні квіти чи симетричні вазони з простою зеленню, це додасть автентичності та свіжості.

Зношені килимки для входу

Іноді досить замінити старий килимок, щоб змінити вигляд ґанку. Простий та чистий килимок створює враження доглянутого простору. Уникайте надмірно тематичних або «куценьких» варіантів. Класичні натуральні матеріали, як джут або койр, ідеально підкреслять стиль вашого дому.

Постійний святковий декор

Святкові прикраси роблять ґанок затишним, але лише за умови поміркованості. Зайве декорування, надувні фігури чи яскраві гірлянди перевантажують простір. Замість цього обирайте прості сезонні елементи, як от природні гарбузи восени чи класичний вінок із м’яким білим освітленням взимку.

Різноманітні чи зношені меблі

Меблі на ґанку повинні бути витривалими та гармонійними. Невідповідні чи старі меблі швидко створюють негативне враження. Дотримуйтеся мінімалізму та єдиної колірної гами. Оновлюйте вигорілі тканини, меблі та аксесуари, щоб ґанок мав акуратний та стильний вигляд.

Щоб ґанок завжди мав елегантний та привітний вигляд, дотримуйтеся принципів мінімалізму, використовуйте натуральні матеріали та продумане освітлення. Менше декоративних елементів і чистий простір — ваш найкращий союзник у створенні першого враження.