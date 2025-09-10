Топ-6 речей, які роблять вашу вітальню непривабливою та несучасною / © Credits

Видання Martha Stewart розповіло, що замість того, щоб гнатися за модою, варто орієнтуватися на баланс, затишок і гармонію. Які ж рішення можуть перетворити вашу вітальню на простір, який має несучасний та навіть «дешевий» вигляд, спробуємо зараз розібратися.

Повністю однакові меблеві комплекти

Багато хто досі вважає, що купити готовий набір «диван, крісло та журнальний столик» — це просте та правильне рішення. Насправді ж такі «набори» роблять інтер’єр безхарактерним.

Інтер’єр має розповідати історію. Набагато цікавіший вигляд має мікс, наприклад, лляний диван у поєднанні з дерев’яним столиком ручної роботи, кріслом з ротанга та вінтажною лампою. Саме такі контрасти створюють стиль, який має поступово зібраний вигляд, а не придбаний за один день у меблевому салоні.

Надто масивні меблі

Громіздкі кутові дивани чи величезні крісла можуть здаватися зручними, але насправді «з’їдають» простір і роблять кімнату тісною. Вітальня повинна «дихати».

Рішення просте, обирайте меблі з чистими лініями та правильною пропорцією. Диван середнього розміру та кілька стильних крісел створять затишний ансамбль і водночас залишать місце для вільного руху. Пам’ятайте, що вільний простір у кімнаті такий само важливий елемент дизайну, як і меблі.

Невдале освітлення

Люстра під стелею — це не все. Якщо у вітальні лише одне джерело світла, простір має «плаский» вигляд, а кольори стін та меблів втрачають свою глибину.

Створюйте шари освітлення, наприклад, настільні лампи, торшери, бра, підсвітка полиць. Це не тільки додає затишку, а й дозволяє виділяти потрібні зони, як от, куточок для читання чи місце для перегляду фільмів. А ще важливий момент — лампочки, тепле світло робить кімнату приємною, тоді як холодне може створити «ефект лікарні».

Надто яскраві кольори та дешеві глянцеві покриття

Неоново-рожеві стіни чи чорний глянець на меблях рідко мають вдалий вигляд у довгостроковій перспективі. Вони швидко набридають і «старять» інтер’єр.

Краще обирати базові відтінки, беж, оливковий, сірий чи теракот, і додавати яскраві акценти у вигляді текстилю, картин або декору. Те саме стосується матеріалів, краще натуральне дерево чи камінь із природною текстурою, ніж дешеві імітації з пластику.

Зайвий декор і безлад

Подушки, сувеніри з подорожей, рамки з фото, вазочки, фігурки — усе це може бути доречним. Але коли аксесуарів забагато, кімната перетворюється на «виставку дрібничок».

Оберіть кілька акцентних речей, наприклад, одну велику картину, стильну вазу чи килим з цікавим візерунком. Це має набагато ефектніший вигляд, ніж десятки дрібниць, які лише відвертають увагу.

Неправильні килими та штори

Килим, який «загубився» посеред кімнати чи короткі штори, які ледь закривають вікно, одразу здешевлюють інтер’єр.

Килим має бути достатньо великим, щоб хоча б передні ніжки меблів стояли на ньому.

Штори повинні торкатися підлоги чи навіть лягати на неї невеликими хвилями. Так вікна здаватимуться вищими, а інтерʼєр кімнати завершеним.

Інтер’єр — це не лише про стиль, а й про відчуття. Вітальня повинна дарувати затишок і відображати вашу особистість. Коли ви уникаєте цих поширених помилок, ви зможете створити простір, який має сучасний, комфортний і справді авторський вигляд.