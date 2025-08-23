Топ-6 речей, які варто зробити для газону до кінця серпня

Газон / © Credits

Реклама

Якщо саме зараз виконати кілька важливих процедур, то навесні ви отримаєте щільний, зелений та здоровий газон, який стане справжньою окрасою подвір’я. Видання Real Simple радить не відкладати турботу на потім, адже серпень — ключовий місяць для підживлення, аерації та оновлення трав’яного покриву.

Загостріть лезо газонокосарки

Часто господарі забувають, що стан леза напряму впливає на вигляд газону. Тупе лезо рве траву, залишає нерівні краї, через що вона швидше хворіє та має виснажений вигляд. Гостре лезо забезпечує чистий зріз і захищає газон від інфекцій. Тому у кінці літа обов’язково заточіть ніж газонокосарки.

Відрегулюйте висоту скошування

Улітку траву радять косити вищою, близько 10 см. Але у серпні висоту можна поступово знижувати.

Реклама

Для прохолодних регіонів оптимально косити на 7–8 см, а під час підсіву — навіть до 5 см.

Для теплих регіонів висоту можна тримати на рівні 5–6 см аж до зими.

Це допоможе траві рівномірно відновлюватися та готуватися до зими.

Проведіть аерацію

Аерація — це проколювання ґрунту, яке допомагає кисню, воді та поживним речовинам швидше досягати коріння. Особливо важливо робити її там, де земля ущільнена чи газон активно використовують.

У південних регіонах із теплолюбними травами аерація у серпні стимулює активний ріст.

У північних, її варто планувати на кінець серпня — початок вересня, перед осіннім підживленням.

Результат — сильніший корінь і менше бур’янів.

Підсійте газон

Якщо газон має прогалини чи «лисини», серпень — саме час їх заповнити. Для північних регіонів це навіть обов’язковий етап, адже трава найкраще проростає саме у прохолодніші дні початку осені. Перед підсіванням важливо провести аерацію та видалити зайвий шар сухої трави.

Реклама

У південних областях, де ростуть теплолюбні трави, серпень — останній шанс підсіяти перед зниженням температури.

Внесіть добрива

Підживлення — запорука густого та здорового газону.

Для теплих регіонів у серпні варто використати добрива з азотом (0,5–1 кг на 100 м²), адже трава ще активно росте.

Для прохолодних регіонів основне підживлення краще відкласти на вересень, коли починається пік росту. У серпні можна внести лише легке літнє добриво.

Головне правило — не перегодовувати траву, щоб не спричинити «опіки».

Відкоригуйте режим поливу

Трава у серпні все ще потребує вологи. Оптимально — 2–3 поливи на тиждень по 20–30 хв. У спекотні дні може знадобитися частіше. Поливати найкраще зранку, так ґрунт насичується вологою, а роси вистачає до вечора.

Реклама

Якщо діють обмеження на полив, не біда — траву можна «ввести у сплячку». Для цього косіть її рідше та вищою (10 см), уникайте навантаження (бігу, ігор) і внесіть трохи компосту. Газон переживе посуху та відновиться восени.

Серпень — ідеальний місяць, щоб дати старт оновленню газону. Якщо зараз ви витратите кілька годин на косіння, аерацію, підсів і полив, то вже наступної весни газон віддячить вам щільною смарагдовою травою.