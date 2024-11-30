Топ-6 речей, які не можна чистити харчовою содою

Харчова сода вже давно зарекомендувала себе як універсальний помічник у кулінарії та прибиранні. Вона легко усуває жир, неприємні запахи та навіть бореться зі стійкими плямами. Однак не все так просто: харчова сода може стати справжнім ворогом для деяких поверхонь, залишити пошкодження, які важко чи неможливо виправити.

Видання Real Simple розповіло про шість речей, які ніколи не слід чистити за допомогою цього популярного засобу.

Скло та дзеркала

Хоча скляні поверхні здаються доволі міцними, насправді вони чутливі до абразивних речовин. Харчова сода може залишити на них мікроподряпини, які з часом накопичуються, роблять скло чи дзеркало тьмяними та зменшують їхню прозорість. Це не лише псує зовнішній вигляд, але й робить відображення менш чітким.

Якщо хочете зробити скляні поверхні бездоганно чистими, використовуйте спеціальний засіб для чищення скла чи простий розчин оцту з водою. Для протирання ідеально підходить тканина з мікрофібри — вона не залишить розводів та подряпин.

Дерев'яні поверхні

Дерево має природну красу, але потребує особливого догляду. Якщо ви використовуєте харчову соду для чищення дерев’яних ложок або меблів, пам’ятайте, цей засіб пошкоджує захисне покриття. У результаті дерево стає вразливим до вологи, плям і деформацій. Згодом воно втрачає блиск і набуває потертого вигляду.

Для очищення дерев’яних поверхонь краще використовувати м’який мийний засіб або спеціальні поліролі. А для дерев’яного посуду чудово підійде звичайна губка та трохи теплої води.

Кухонні інструменти

Тертки, сита та інші кухонні прилади часто мають дрібні отвори чи борозенки, які важко очистити. Харчова сода може залишати в них піщинки, які важко змити навіть після багаторазового полоскання. Такі залишки можуть негативно впливати на подальше приготування їжі.

Щоб уникнути цієї проблеми, очищуйте кухонні інструменти за допомогою м’яких засобів для миття посуду та губок, які не пошкодять поверхню.

Алюмінієві каструлі та пательні

Пригоріла їжа на алюмінієвому посуді — справжнє випробування. Проте використання харчової соди може призвести до окислення поверхні. Це спричиняє появу плям, знебарвлення та загального зношеного вигляду каструль чи пателень.

Замість соди спробуйте мити посуд м’яким засобом і губкою чи використовувати засіб, спеціально призначений для алюмінієвих поверхонь.

Кам’яні поверхні із захисним покриттям

Граніт, мармур чи кварц — популярний вибір для кухонних стільниць і підлог. Проте харчова сода може зруйнувати захисне покриття, через що камінь втрачає свій блиск і стає вразливим до плям та вологи.

Для догляду за такими поверхнями варто використовувати спеціальні мийні засоби, розроблені саме для каменю. Вони збережуть його красу та захистять від пошкоджень.

Прилади з нержавіючої сталі

Холодильники, духовки та інша техніка з нержавіючої сталі легко забруднюються жиром і відбитками пальців. Однак харчова сода може залишити на них подряпини, тьмяність і навіть пошкодити покриття.

Щоб уникнути цих неприємностей, використовуйте спеціальні засоби для догляду за нержавіючою сталлю. Вони повернуть вашим приладам блиск і не завдадуть шкоди.

Харчова сода залишається незамінним помічником у прибиранні, проте важливо знати й певні обмеження. Для делікатних поверхонь завжди використовуйте спеціальні засоби чи натуральні альтернативи, які не завдадуть шкоди.

Ми також писали про те, як використовувати харчову соду у побуті.

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