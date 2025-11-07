Топ-6 способів миттєво зробити спальню затишнішою у холодну пору року / © Credits

Реклама

Дизайнери інтер’єру вважають, що зима — це не лише про пледи та свічки, а про створення сенсорного притулку, де кожна деталь працює на затишок. Тож видання Real Simple розповіло про 6 перевірених способів, як швидко, красиво та без великих витрат оновити спальню.

Змініть постіль

Легкі бавовняні чи лляні простирадла чудові влітку, але восени вони вже не дають того «ефекту обіймів». Замініть їх на щільніші тканини, як от оксамит, фланель, шерсть або м’який велюр.

Колір також має значення, замість білих і сірих відтінків оберіть теплі тони, наприклад, карамель, іржу, бордо, теракоту чи сливу. Такі кольори візуально додають тепла, навіть якщо ви ще не ввімкнули опалення.

Реклама

Комбінуйте фактури, наприклад, гладке з м’яким, матове з блискучим. Це створює глибину та відчуття комфорту.

Додайте шарування

Не обов’язково купувати все з нуля. Достатньо кількох стратегічних «шарів»: покладіть теплий плед у ногах ліжка, додайте одну-дві декоративні подушки у глибоких відтінках. Додаткові шари на ліжку створюють відчуття безпеки, а дизайнери наголошують, що це ще й спосіб задати настрій сезону.

Хочете «осінню» атмосферу — вибирайте шоколадні, мідні чи теракотові подушки. А для зимового настрою чудово працюють темно-зелені, бордові чи темно-сині кольори.

Замість нових меблів — текстиль і деталі

Не всі готові купувати нове ліжко чи шафу, але оновити вікна — це найпростіший спосіб освіжити спальню. Якщо влітку у вас були легкі штори, зараз спробуйте важчі, наприклад, з оксамиту чи твідової тканини. Вони не лише додають стилю, а й утримують тепло.

Реклама

А якщо хочете більше світла вдень, просто додайте другий шар, під щільні штори повісьте напівпрозорі тюлеві. Це створить м’яку гру світла та збереже відчуття приватності.

Лавка чи скриня біля ліжка

Цей елемент інтер’єру — улюблений лайфгак дизайнерів. М’яка банкетка чи старовинна скриня біля узголів’я — не лише декор, а й практичне сховище.

Туди можна скласти пледи, зимові ковдри чи навіть светри. А якщо обрати модель із текстильним покриттям, отримаєте ще один візуальний акцент, який «збирає» кімнату в єдину композицію.

Знайдіть вінтажну скриню на барахолці, вона додасть характеру вашому інтер’єру.

Реклама

Килим

Навіть якщо у вас чудова підлога, у холодну пору без килима не обійтися. Він додає не лише тепла, а й сенсорного задоволення, коли ноги зранку торкаються не холодного ламінату, а м’якого ворсу.

Для максимальної зручності оберіть килим із густим ворсом або просто покладіть невеликий пухнастий біля ліжка. І не забудьте про підкладку, вона подовжить життя вашому килиму та зробить його ще приємнішим.

Аромат

Свічки — це не лише світло, а й атмосфера. Осінь — час відмовитися від легких квіткових ароматів на користь глибших і тепліших, наприклад, кориці, ванілі, кедру, сосни чи гарбузового пряника.

Запах миттєво формує настрій. Навіть одна ароматична свічка може «перемкнути» мозок у режим відпочинку та перетворити кімнату на місце, у якому хочеться затриматися.

Реклама

Якщо не любите відкритий вогонь, використайте аромадифузор або просто крапніть ефірну олію на сухі квіти чи дерев’яні палички.

Затишна спальня — це не про великі витрати, а про дрібниці, які створюють відчуття тепла, як от новий плед, м’яке світло та знайомий аромат кориці. Восени ми проводимо вдома більше часу, тож нехай ваша спальня стане місцем, де можна відчути спокій, розслаблення та трохи магії сезону.