Топ-6 способів прикрасити будинок на Геловін без жодних витрат / © Credits

Видання Martha Stewart переконує, що найкращі декорації — це ті, які вже є у вас вдома. Трохи фантазії, мінімум ресурсів — і ваш дім легко перетвориться на осінній притулок з легкою містичною ноткою.

«Купівля» у власному домі

Почніть із ревізії полиць, шаф і антресолей. Можливо, ідеальні декорації давно чекають на свій час. Осінь — чудовий момент, щоб дістати забуті речі, дати їм нове життя чи просто використати у несподіваний спосіб.

Пошукайте:

книжки у темних палітурках;

старі м’які іграшки;

тканини у теплих тонах, наприклад, помаранчевих, жовтих, бордових.

Ідея: накрийте іграшки білою тканиною, от вам і мініпривиди. А стос темних книжок на кавовому столику миттєво додає «готичного» настрою.

Привиди з підручних матеріалів

Не треба купувати пластикові декорації. Звичайні порожні пакети з-під молока, маркер і маленькі ліхтарики можуть перетворитися на дивовижну алею з привидів біля входу до дому. Намалюйте обличчя привидів на упакованнях і вставте всередину світло. Це елементарно, але має чарівний вигляд.

Ще варіант: старе простирадло, м’яч і швабра — класичний «привид» у кутку кімнати. Додайте чорні очі з картону — і все готово. Ідеально, якщо у вас є діти, адже це можна перетворити на веселе рукоділля.

Атмосферне освітлення

Світло творить дива. Вимкніть верхні лампи, замість цього розставте свічки, ліхтарики чи гірлянди, навіть ті, які залишилися з Різдва. Поставте ліхтарі на ґанку, розкладіть свічки на каміні чи сховайте гірлянди у скляних банках, виходить магічне мерехтіння.

Порада: якщо маєте димар, приглушіть світло чи розкладіть LED-свічки у темних кутах, вони створюють відчуття присутності «когось ще», але без жодної небезпеки.

Друге життя старих пляшок і банок

Перегляньте контейнер для скла, там, можливо, справжній потенціал декоратора. Старі пляшки можна перетворити на «зілля», просто додайте води з харчовим барвником і приклейте етикетки від руки: «Отрута №9», «Відьомське зілля», «Еліксир кохання».

Порада: коричневе чи зелене скло має особливо атмосферний вигляд. Розставте «зілля» на полиці біля свічок — і от вам ідеальний декор для вечірки.

Гра ароматів і текстур

Свято — це не лише те, що бачимо, а й те, що відчуваємо. Додайте теплі осінні аромати, наприклад, кориця, гвоздика, кедр або димна ваніль. Поєднайте ароматні свічки з висушеними гортензіями чи евкаліптом і трохи «готичним» декором, наприклад, чорним мереживом або гілками.

Порада: якщо не маєте ароматичних свічок, просто покладіть паличку кориці чи апельсинову шкірку біля джерела тепла, аромат миттєво заповнить кімнату.

Дайте шанс старим декораціям

Навіть якщо торішні пластикові гарбузи мають не надто стильний вигляд, не поспішайте їх викидати. Обмотайте їх мотузкою чи шпагатом і вони набудуть «еко-шику».

Ідея: старі банери чи підсвітки можна перефарбувати у чорний чи бронзовий — і вони стануть частиною вишуканої геловінської композиції.

Геловін — це не про витрати, а про атмосферу. Відкрийте шафу, ввімкніть уяву — і ви здивуєтесь, скільки краси можна створити з нічого. Бо справжня містика починається не тоді, коли з магазину приносять пакети з декором, а коли звичайна банка, стара книжка чи біла наволочка раптом оживають у світлі свічки.