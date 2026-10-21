Топ-6 трендів осені, які зроблять ваш дім затишнішим / © Associated Press

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З приходом холодів ми частіше залишаємося вдома, тож хочеться, щоб кожен куточок запрошував до відпочинку. За версією видання Real Simple, осінні тренди поєднують комфорт, ностальгію та виразні матеріали, тож назвало 6 ідей, які допоможуть освіжити інтер’єр без масштабних змін.

Глибокі, насичені кольори

Цієї осені на перший план виходять бордовий, шоколадно-коричневий і темно-синій. Дизайнери прогнозують популярність глибоких сірих відтінків із синім підтоном, які можуть замінити звичні світлі нейтральні кольори. Вони додають кімнаті глибини та створюють камерну, елегантну атмосферу.

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Комфортні меблі

Краса більше не вимагає жертвувати зручністю. У тренді — стильні крісла-реклайнери з прихованими механізмами, а також кухонні лави, банкетки та обідні зони, які спонукають затриматися за столом. Особливо актуальні такі рішення восени та взимку, коли родина та друзі частіше збираються вдома.

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Вінтаж замість новизни

Інтер’єри стають менш схожими на виставкові зали та більше нагадують простори з власною історією. Антикварні меблі, вінтажний декор, природні матеріали зі слідами часу та особисті колекції додають оселі характеру. Спробуйте створити галерею з картин і фотографій чи оформити книжкову полицю так, щоб вона відображала саме ваші інтереси.

Натуральний камінь

Камінь виходить за межі кухонних стільниць і підлог. Цієї осені він з’являється в журнальних і обідніх столах, додає інтер’єру природної краси та легкої недосконалості, властивої естетиці вабі-сабі. Кожен кам’яний виріб має унікальний малюнок, а сам матеріал вирізняється довговічністю.

Поєднання принтів і візерунків

Шпалери, текстиль і м’які меблі стають полотном для сміливіших комбінацій. Дизайнери радять змішувати дрібні принти та нашаровувати візерунки, можна надихатися традиційними британськими інтер’єрами. Такий хитрик створює відчуття простору, який облаштовували поступово та збирали улюблені речі протягом років.

Розкішний оксамит

Оксамит повертається в оббивці меблів, шторах та інших текстильних деталях. Найактуальнішими будуть приглушені коштовні відтінки, на кшталт, винного замість яскраво-червоного, лісового зеленого замість насиченого смарагдового. М’яка фактура додає глибини, проте має стриманіший за масивний букле чи грубу в’язку вигляд.

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Осінній інтер’єр не потребує повного перезавантаження. Достатньо додати оксамитову подушку, вінтажну знахідку, виразний колір або зручне місце для вечірніх посиденьок. Головний тренд сезону — дім, який має характер і в якому справді приємно залишатися.

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