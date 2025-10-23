Топ-6 трендів у дизайні інтер’єру, які будуть усюди у 2026 році / © Associated Press

Реклама

Поки ви, можливо, плануєте новий ремонт і оновлення дизайну власного дому, видання Martha Stewart розповіло, що буде на піку популярності у наступному році. Від насичених кольорів до персоналізованих кімнат і спортивних просторів — ці тренди допоможуть перетворити будь-яку квартиру чи будинок на справжню оазу комфорту та естетики.

Колірні акценти

Тренд, який з’явився ще у 2023 році, не втрачає популярності. Суть його у тім, що один відтінок покриває всі поверхні кімнати — стіни, стелі, плінтуси та навіть меблі. Це додає приміщенню глибини, робить його цілісним та стильним. Наразі, запити на колірні акценти в оголошеннях зросли на 149% у порівнянні з попереднім роком.

Порада: обирайте спокійні тони для спальні та яскраві, насичені — для вітальні чи кухні.

Реклама

Затишні куточки для читання

Читання стає все популярнішим способом відпочинку вдома. Запити на створення спеціальних нішевих куточків для читання зросли на 48% оголошень, ніж минулого року. Вони можуть бути частиною великої кімнати чи захованими під сходами.

Порада: додайте м’яке освітлення, подушку та плед і куточок готовий для ідеального вечора з книгою.

Будинки, стійкі до стихій

Зміни клімату змушують власників думати про безпеку та надійність дому. Запити на захист від повеней зросли на 64%, а про системи пожежної безпеки — на 28%.

Порада: навіть у квартирі можна підсилити безпеку за допомогою датчиків диму, контролю вологості та пожежного обладнання.

Реклама

Простір для догляду за собою

Люди прагнуть домашніх оазисів для відпочинку. Особливо популярні ванні кімнати у стилі спа. Тепер важливо не тільки функціональність, а й атмосфера відпочинку.

Порада: м’які рушники, ароматичні свічки та зелені рослини — мінімальні деталі, які створюють ефект спа вдома.

Спортивні зони

Сьогодні популярними стають гольф-симулятори, зони для піклболу та домашні тренажери. Це і розвага, і можливість підтримувати форму, не виходячи з дому.

Порада: навіть невеликий куточок із карематом і гантелями може стати вашим персональним спортзалом.

Реклама

Персоналізований простір

Люди прагнуть, щоб їхні будинки не повторювали чужі інтер’єри. Тренд на вінтаж, рукоділля та унікальні акценти зростає з кожним днем.

Порада: змішуйте нові меблі з антикварними деталями, додавайте речі ручної роботи та ваш дім стане справжнім відображенням вашого стилю.

2026 рік обіцяє бути цікавим для тих, хто любить стильний та функціональний простір. Основна ідея — комфорт, безпека та персоналізація. Обирайте тренди, які відповідають вашому стилю життя і ваш дім стане не тільки красивим, а й затишним.