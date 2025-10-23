- Дата публікації
-
- Категорія
- Дім
- Кількість переглядів
- 85
- Час на прочитання
- 2 хв
Топ-6 трендів у дизайні інтер’єру, які будуть усюди у 2026 році
Якщо ви вже мрієте про оновлення дому чи плануєте ремонт у наступному році, настав час ознайомитися з головними трендами, які будуть у фаворі у 2026 році.
Поки ви, можливо, плануєте новий ремонт і оновлення дизайну власного дому, видання Martha Stewart розповіло, що буде на піку популярності у наступному році. Від насичених кольорів до персоналізованих кімнат і спортивних просторів — ці тренди допоможуть перетворити будь-яку квартиру чи будинок на справжню оазу комфорту та естетики.
Колірні акценти
Тренд, який з’явився ще у 2023 році, не втрачає популярності. Суть його у тім, що один відтінок покриває всі поверхні кімнати — стіни, стелі, плінтуси та навіть меблі. Це додає приміщенню глибини, робить його цілісним та стильним. Наразі, запити на колірні акценти в оголошеннях зросли на 149% у порівнянні з попереднім роком.
Порада: обирайте спокійні тони для спальні та яскраві, насичені — для вітальні чи кухні.
Затишні куточки для читання
Читання стає все популярнішим способом відпочинку вдома. Запити на створення спеціальних нішевих куточків для читання зросли на 48% оголошень, ніж минулого року. Вони можуть бути частиною великої кімнати чи захованими під сходами.
Порада: додайте м’яке освітлення, подушку та плед і куточок готовий для ідеального вечора з книгою.
Будинки, стійкі до стихій
Зміни клімату змушують власників думати про безпеку та надійність дому. Запити на захист від повеней зросли на 64%, а про системи пожежної безпеки — на 28%.
Порада: навіть у квартирі можна підсилити безпеку за допомогою датчиків диму, контролю вологості та пожежного обладнання.
Простір для догляду за собою
Люди прагнуть домашніх оазисів для відпочинку. Особливо популярні ванні кімнати у стилі спа. Тепер важливо не тільки функціональність, а й атмосфера відпочинку.
Порада: м’які рушники, ароматичні свічки та зелені рослини — мінімальні деталі, які створюють ефект спа вдома.
Спортивні зони
Сьогодні популярними стають гольф-симулятори, зони для піклболу та домашні тренажери. Це і розвага, і можливість підтримувати форму, не виходячи з дому.
Порада: навіть невеликий куточок із карематом і гантелями може стати вашим персональним спортзалом.
Персоналізований простір
Люди прагнуть, щоб їхні будинки не повторювали чужі інтер’єри. Тренд на вінтаж, рукоділля та унікальні акценти зростає з кожним днем.
Порада: змішуйте нові меблі з антикварними деталями, додавайте речі ручної роботи та ваш дім стане справжнім відображенням вашого стилю.
2026 рік обіцяє бути цікавим для тих, хто любить стильний та функціональний простір. Основна ідея — комфорт, безпека та персоналізація. Обирайте тренди, які відповідають вашому стилю життя і ваш дім стане не тільки красивим, а й затишним.