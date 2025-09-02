- Дата публікації
Топ-6 трендів у дизайні кухні на 2025 рік, які зроблять ваш простір сучасним і зручним
Кухня — це серце дому. Тут ми не лише готуємо, а й проводимо час із родиною, зустрічаємо друзів і створюємо теплі спогади. Саме тому дизайн цієї кімнати має значення не менше, ніж функціональність.
Якщо ви плануєте оновлення чи хочете додати кілька свіжих штрихів у свій інтер’єр, зверніть увагу на ключові тренди, які, за прогнозами дизайнерів, будуть визначати стиль кухонь у кінці 2025 року — про це розповіло видання Martha Stewart.
Додайте кольору
Білосніжні кухні, які довго вважалися еталоном, поступаються місцем яскравим і виразним рішенням. У моді насичені відтінки, наприклад, смарагдовий, бордо, теракота, глибокий синій. Вони оживлюють простір і роблять його індивідуальнішим.
Простий спосіб урізноманітнити інтер’єр — пофарбувати шафки в яскравий колір або обрати барвисту плитку на фартух.
Використовуйте відкриті полиці
Тепер кухня стає не лише функціональною, а й особистою галереєю. Відкриті полиці дозволяють виставити напоказ гарний посуд, колекційні чашки чи навіть невеликі декоративні предмети. Це рішення додає інтер’єру затишку та характеру.
Лайфгак: комбінуйте відкриті полиці з закритими шафками, щоб зберегти порядок.
Міксуйте матеріали
Поєднання дерева, каменю, металу та скла — ключ до стильного інтер’єру. Сьогодні дизайнери радять відходити від одноманітності та створювати багатошаровий простір. Наприклад, тепле дерево поруч із мармуром і матовою латунню має вишуканий та сучасний вигляд.
Навіть маленький акцент, як-от різнокольоровий фартух із плитки ручної роботи, змінить атмосферу кухні.
Оберіть стильну фурнітуру
Ручки та кнопки на шафках — це як прикраси для інтер’єру. 2025 року вони стають справжнім артоб’єктом: скульптурні форми, нестандартні матеріали, яскраві кольори. Це недорогий, але ефектний спосіб зробити кухню унікальною.
Спробуйте різнокольорові чи матові металеві ручки — дрібниця, яка здатна змінити весь настрій простору.
Подбайте про екологічність
Турбота про довкілля тепер відображається й у дизайні кухонь. Популярності набувають енергоощадні прилади, наприклад, індукційні плити, парові духовки, холодильники з низьким споживанням електроенергії. У тренді також натуральні та перероблені матеріали.
Якщо плануєте ремонт, подумайте про використання дерева з сертифікованих джерел або вінтажних меблів.
Створіть простір для спілкування
Кухня дедалі частіше перетворюється на багатофункціональний простір. Тут ми готуємо, працюємо з ноутбуком, снідаємо або влаштовуємо вечірки. Саме тому дизайнери радять робити кілька зон: острів для приготування їжі, барну стійку для швидких перекусів і затишний куточок для посиденьок.
Якщо площа дозволяє, варто додати мінізону для роботи або книжкову полицю — це зробить кухню ще більш «живою».
2025 року кухня має бути не просто місцем для приготування їжі, а справжнім продовженням вашої особистості. Кольори, екологічність, цікаві матеріали та простір для спілкування — ось формула сучасної, стильної та затишної кухні.