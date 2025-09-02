ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Дім
Кількість переглядів
287
Час на прочитання
2 хв

Топ-6 трендів у дизайні кухні на 2025 рік, які зроблять ваш простір сучасним і зручним

Кухня — це серце дому. Тут ми не лише готуємо, а й проводимо час із родиною, зустрічаємо друзів і створюємо теплі спогади. Саме тому дизайн цієї кімнати має значення не менше, ніж функціональність.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Кухня

Кухня / © Associated Press

Якщо ви плануєте оновлення чи хочете додати кілька свіжих штрихів у свій інтер’єр, зверніть увагу на ключові тренди, які, за прогнозами дизайнерів, будуть визначати стиль кухонь у кінці 2025 року — про це розповіло видання Martha Stewart.

Додайте кольору

Білосніжні кухні, які довго вважалися еталоном, поступаються місцем яскравим і виразним рішенням. У моді насичені відтінки, наприклад, смарагдовий, бордо, теракота, глибокий синій. Вони оживлюють простір і роблять його індивідуальнішим.

Простий спосіб урізноманітнити інтер’єр — пофарбувати шафки в яскравий колір або обрати барвисту плитку на фартух.

Використовуйте відкриті полиці

Тепер кухня стає не лише функціональною, а й особистою галереєю. Відкриті полиці дозволяють виставити напоказ гарний посуд, колекційні чашки чи навіть невеликі декоративні предмети. Це рішення додає інтер’єру затишку та характеру.

Лайфгак: комбінуйте відкриті полиці з закритими шафками, щоб зберегти порядок.

Міксуйте матеріали

Поєднання дерева, каменю, металу та скла — ключ до стильного інтер’єру. Сьогодні дизайнери радять відходити від одноманітності та створювати багатошаровий простір. Наприклад, тепле дерево поруч із мармуром і матовою латунню має вишуканий та сучасний вигляд.

Навіть маленький акцент, як-от різнокольоровий фартух із плитки ручної роботи, змінить атмосферу кухні.

Оберіть стильну фурнітуру

Ручки та кнопки на шафках — це як прикраси для інтер’єру. 2025 року вони стають справжнім артоб’єктом: скульптурні форми, нестандартні матеріали, яскраві кольори. Це недорогий, але ефектний спосіб зробити кухню унікальною.

Спробуйте різнокольорові чи матові металеві ручки — дрібниця, яка здатна змінити весь настрій простору.

Подбайте про екологічність

Турбота про довкілля тепер відображається й у дизайні кухонь. Популярності набувають енергоощадні прилади, наприклад, індукційні плити, парові духовки, холодильники з низьким споживанням електроенергії. У тренді також натуральні та перероблені матеріали.

Якщо плануєте ремонт, подумайте про використання дерева з сертифікованих джерел або вінтажних меблів.

Створіть простір для спілкування

Кухня дедалі частіше перетворюється на багатофункціональний простір. Тут ми готуємо, працюємо з ноутбуком, снідаємо або влаштовуємо вечірки. Саме тому дизайнери радять робити кілька зон: острів для приготування їжі, барну стійку для швидких перекусів і затишний куточок для посиденьок.

Якщо площа дозволяє, варто додати мінізону для роботи або книжкову полицю — це зробить кухню ще більш «живою».

2025 року кухня має бути не просто місцем для приготування їжі, а справжнім продовженням вашої особистості. Кольори, екологічність, цікаві матеріали та простір для спілкування — ось формула сучасної, стильної та затишної кухні.

Дата публікації
Кількість переглядів
287
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie