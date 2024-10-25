Топ-7 дерев, які не варто садити у своєму саду

Кожен садівник мріє про затишний двір з красивими деревами, які створюють тінь і затишок. Однак важливо правильно вибрати дерева, щоб уникнути можливих проблем.

Варто уникати садіння деяких видів дерев поблизу будинку. Видання Martha Stewart склало список рослин, які можуть принести більше шкоди, ніж користі.

Плакуча верба

Плакуча верба / Фото: Credits

Це чарівне дерево з дугоподібними гілками заворожує багатьох своєю красою, але воно має чимало недоліків. Плакуча верба потребує багато простору та може швидко окупувати територію. Окрім того, коріння верби є потужним і агресивним, воно легко проникає в каналізаційні труби та септичні системи, пошкоджуючи їх у пошуках води. Це робить плакучу вербу чудовим вибором для великих відкритих просторів, як-от громадські парки, але небезпечним для приватних маленьких дворів.

Ясен

Дерево Ясен / Фото: Credits

Ясени завжди вважалися міцними та величними деревами з унікальним листям і цікавою текстурою кори. Проте нині вони потерпають від смарагдової ясенової мокриці — шкідника, який значно скорочує тривалість життя цих дерев. Ясени потребують постійного лікування, що передбачає застосування інсектицидів кожні два-три роки. Якщо не хочете зайвих турбот, краще вибрати інший вид дерева.

Чорна тополя

Чорна тополя / Фото: www.credits

Чорна тополя — висока та велична, але хвороблива рослина. Вона дуже сприйнятлива до ряду грибкових ракових захворювань, які виникають, коли кора дерева пошкоджена. Заражена деревина стає крихкою, її гілки можуть ламатися навіть під час слабкого вітру. Замість неї краще обрати інші види тополь, що ростуть у вашому регіоні та стійкіші до місцевих хвороб.

Груша Каллері

Груша Каллері / Фото: Credits

Груша Каллері з її пишними білими квітами здається ідеальним деревом для саду, проте це оманлива краса. Вона відома тим, що її гілки часто тріскаються, що робить її небезпечною під час сильних вітрів. Крім того, ця груша є інвазивною у деяких регіонах. Її квіти також мають специфічний аромат, який може здатися неприємним.

Сріблястий клен

Клен / Фото: Credits

Сріблястий клен росте швидко, але має слабку деревину, яка може ламатися під сильним вітром. Його коріння часто розташоване близько до поверхні, що ускладнює садіння рослин поруч і може спричиняти пошкодження будівель чи під'їзних шляхів. Це дерево підходить для просторих територій, де його великі гілки не загрожуватимуть будинкам і спорудам.

Сумах оцтовий

Сумах оцтовий / Фото: Credits

Сумах оцтовий чи скумпія оленева, додасть саду незвичайний вигляд завдяки червонуватим суцвіттям і красивому листю. Однак це дерево може швидко розростатися завдяки кореневищам і загрожувати іншим рослинам на ділянці. Щоб уникнути проблем, рекомендується садити його лише в спеціально відведених місцях і контролювати ріст кореневої системи.

Шовковиця

Шовклвиця / Фото: www.credits

Шовковиця — дерево, відоме своїми смачними ягодами, але водночас і неприємними сюрпризами. Плоди шовковиці часто падають на землю, залишаючи брудні плями на подвір'ї чи тротуарах, а також привертають безліч птахів і комах, які можуть створювати безлад навколо. Коріння шовковиці також розповсюджується на великі відстані, витягаючи поживні речовини з ґрунту та заважаючи іншим рослинам рости.

Вибір правильних видів дерев для вашого саду — запорука здорового, доглянутого та безпечного двору. Якщо ви хочете створити затишний ландшафт без зайвого клопоту, зверніть увагу на місцеві види рослин, які гарно приживаються та не спричиняють проблем із корінням або хворобами.

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