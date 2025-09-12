Топ-7 лайфгаків, як зробити взуття зручнішим

Босоніжки Chanel Gun Heel / © Associated Press

Однак інколи замість комфорту ми отримуємо мозолі, натерті пальці та бажання якомога швидше зняти обновку. І це не лише питання естетики чи тимчасових незручностей, видання Real Simple розповіло, що носіння невідповідного взуття може негативно впливати на здоров’я всього опорно-рухового апарату.

За даними дослідження, опублікованого в Journal of Foot and Ankle Research, близько 72% людей у світі носять взуття, яке не підходить за розміром або формою. Це може спричиняти не лише натертості та мозолі, але й серйозніші проблеми, від болю у стопах до хронічних проблем із колінами, спиною та навіть тазостегновими суглобами.

Відрегулюйте ремінці

Занадто вільні ремінці змушують ногу ковзати вперед, створюють тиск на пальці та провокують появу мозолів. Занадто тугі — врізаються у шкіру. Якщо у взутті бракує отворів, їх можна додати за допомогою спеціального інструмента чи у майстерні.

Порада: обирайте взуття з можливістю регулювання, це суттєво подовжить його комфортний «термін служби».

Поступове розношування

Не поспішайте вирушати у нових туфлях на цілий день. Краще почніть із 20–30 хв вдома та поступово збільшуйте час. Так взуття підлаштується під форму вашої стопи.

Пом’якшіть жорстку шкіру

Тверде шкіряне взуття може мати ефектний вигляд, але часто воно обмежує природні рухи стопи. Щоб зробити матеріал м’якішим, можна:

скористатися кондиціонером для шкіри чи норковою олією,

акуратно розминати взуття руками,

нанести трішки вазеліну на тверді ділянки,

обробити внутрішню поверхню спреєм із суміші води та спирту (50/50).

Розтягніть завузьку пару

Якщо взуття затісне, але не на цілий розмір, спробуйте носити його вдома з товстими шкарпетками чи скористатися розтяжкою для взуття. У складніших випадках допоможе майстер у взуттєвій майстерні.

Обирайте правильні шкарпетки

Шкарпетки — це не дрібниця, а додатковий «захисний шар» між стопою та взуттям.

Тонкі та натуральні підходять для щільного взуття.

Товсті та м’які — для кросівок і черевиків, але лише якщо є запас місця.

Вологовідвідні матеріали допомагають уникати вологи та натирання.

Компресійні — рятують від набряків і покращують кровообіг.

Безшовні — зменшують ризик потертостей.

Лайфгак із пальцями

Найбільший ворог жінок — підбори. Один із дієвих лайфгаків, заклеїти третій та четвертий палець пластирем. Це зменшить тиск на нерв, який проходить між ними та допоможе легше витримати навантаження.

Також можна використовувати гелеві подушечки чи силіконові вкладки, вони розподіляють вагу та зменшують ковзання стопи.

Дбайте про стопи

Жодне взуття не буде зручним, якщо ваші ноги у поганому стані. Суха шкіра частіше тріскається та натирається. Регулярне зволоження кремом або спеціальним лосьйоном для стоп допоможе знизити ризик появи мозолів і потертостей.

Зручне взуття — це не лише про стиль, а й про здоров’я. Кожна дрібниця має значення, від правильного підбору шкарпеток до регулярного догляду за стопами. Якщо ж пара все одно завдає болю, краще не мучитися, жодна мода не варта того, щоб шкодити суглобам і спині.