Топ-7 обов’язкових садових справ, які треба зробити у лютому, щоб підготуватися до весни / © Associated Press

Хоча активного росту ще майже не видно, лютий — це ідеальний час для підготовки, обрізання, планування та делікатного садіння рослин, які знаходяться у стані спокою. Видання Woman&Home радить саме зараз навести лад, підготувати ґрунт і допомогти саду м’яко прокинутися.

Наведіть лад і очистьте простір

Лютий — ідеальний момент для генерального «післязимового» прибирання. Варто:

продезінфікувати теплиці та парники перед розсадою

перевірити обігрівачі та лампи для вирощування

очистити лампи від пилу, лише у вимкненому стані

прибрати поламані гілки після зимових бур

Ці дрібниці значно зменшують ризик хвороб рослин навесні та продовжують термін служби обладнання.

Висадіть рослини з відкритою кореневою системою

Лютий — золота пора для:

троянд

плодових дерев

декоративних кущів

Поки рослини перебувають у стані спокою, вони краще приживаються. Варто обов’язково замочувати коріння перед садінням на 30 хв, адже без ґрунту воно легко пересихає. Яма має бути глибокою та широкою, щоб коріння вільно розправилося. Після садіння треба добре утрамбувати ґрунт і рясно полити.

Освіжіть клумби та бордюри

Саме зараз час:

зрізати тогорічні сухі стебла

поділити багаторічники, які розрослися

замульчувати ґрунт

Варто використовувати компост, листовий перегній чи перепрілий гній. Особливо цінний грибний компост, адже у ньому немає насіння бур’янів. Мульча:

захищає від морозів

зберігає вологу

живить ґрунт

зменшує кількість бур’янів

Обріжте гліцинію, троянди та яблуні

Лютий — фінальний термін для обрізання гліцинії. Довгі пагони варто скоротити до 2–3 бруньок, адже це стимулює рясне цвітіння. Також саме час:

формувати троянди

проріджувати яблуні для кращої вентиляції

обрізати смородину, аґрус, малину (крім кісточкових культур)

Правильне обрізання зараз — це здорові рослини та щедрий урожай пізніше.

Проростіть картоплю

Якщо ви вирощуєте ранню картоплю, лютий — ідеальний час дати їй «старт». Картоплю викладають у світлому, прохолодному, але безморозному місці, щоб вона пустила міцні паростки. Це пришвидшить урожай та зробить рослини сильнішими.

Висадіть весняні цибулини

За умови, що ґрунт не промерз:

тюльпани

нарциси

крокуси

Можна також створювати «цибулинні лазаньї» — багатошарове садіння квітів із різними термінами цвітіння. У результаті матимете клумбу, яка змінює вигляд протягом усієї весни.

Подбайте про птахів і дику природу

Взимку птахам особливо складно знайти їжу. Підгодівля зараз допомагає їм увійти у сезон гніздування здоровими. Корисно:

регулярно насипати насіння

залишати свіже пиття

висаджувати вічнозелені кущі з ягодами

Це не лише про турботу, це про здорову екосистему вашого саду.

Що сіяти у лютому

Експерти радять висівати під укриттям:

цибулю, порей

салати, шпинат, капусту

горох, боби

петрушку

запашний горошок і витривалі однорічники

Томати — наприкінці місяця, за стабільного тепла та достатнього освітлення.

Лютий — це не «мертвий сезон», а тиха підготовка до вибуху життя. Усе, що ви зробите зараз, повернеться сторицею навесні: сильнішими рослинами, ряснішим цвітом і спокоєм без поспіху.