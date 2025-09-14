Топ-7 осінніх трендів декору, які доповнять інтерʼєр вашого дому / © Credits

Зміна сезону завжди приносить оновлення у світі дизайну, на зміну легким літнім фактурам приходять глибокі відтінки, тактильні матеріали та деталі, які дарують відчуття тепла. Видання Martha Stewart зібрало для вас головні тренди декору цієї осені, вони допоможуть зробити простір не лише стильним, а й максимально затишним.

Камінь у декорі. Натуральні матеріали зараз на піку популярності і камінь — серед фаворитів сезону. Це можуть бути столики з яскравим візерунком прожилок, масивні стільниці у ванній чи навіть дрібні аксесуари. Якщо немає можливості встановити великі кам’яні елементи, зверніть увагу на декоративні таці, вази чи свічники з мармуру або оніксу.

Індивідуальність хендмейду. Максималізм у декорі продовжує завойовувати серця. У центрі уваги — унікальні деталі, які додають характеру простору. Спробуйте перефарбувати старий комод у матовий відтінок, замінити ручки на шафках на бронзові чи латунні, і кімната одразу набуде нового вигляду.

Насичені природні відтінки. Цієї осені дизайнери радять звернутися до палітри, натхненної природою, наприклад, теракот, оливковий, гірчичний, моховий, глибокий сливовий чи індиго. Не бійтеся фарбувати не лише стіни, а й меблі чи молдинги у насичені відтінки. Це швидко оживить навіть мінімалістичний інтер’єр.

Вінтаж . Стійкий тренд на свідоме споживання відкрив двері для «другого життя» меблів та декору. Можна, наприклад, дістати люстру бабусі, перетягніть старе крісло новою тканиною чи пошукайте оригінальні речі на блошиних ринках. Вінтаж додає дому індивідуальності та душевності.

Скульптурні форми. Навіть повсякденні речі можуть стати артоб’єктами. Лампи з округлими ніжками, вази з химерними силуетами, свічники зі змішаними лініями — усе це тренд 2025 року. Такі речі не обов’язково дорогі, але вони одразу створюють ефект «дизайнерського дому».

Затишні текстури. Осінь — пора, коли хочеться тепла та фактурності. Цьогоріч у моді «недосконалі», трохи грубуваті поверхні, наприклад, букле, ротанг, необроблене дерево. Спробуйте використати плед із букле на дивані, ротанговий журнальний столик або дерев’яні підставки з природними нерівностями.

М’які, округлі силуети. Меблі з плавними лініями та органічними формами повертаються у моду. Вони додають простору легкості та роблять його дружнім і «домашнім». Наприклад, диван із закругленими підлокітниками, стіл на круглій основі чи крісло з м’якими вигинами.

Інтер’єр напряму впливає на наш настрій та відчуття комфорту. Осінь — сезон, коли ми більше часу проводимо вдома, тому навіть невеликі зміни допоможуть створити атмосферу тепла та гармонії.