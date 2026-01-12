ТСН у соціальних мережах

Топ-7 овочів, які можна посадити вже у січні

Січень здається місяцем паузи — земля спить, сад мовчить, а ми лише мріємо про весну. Проте насправді саме зараз починається новий городній сезон.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Помідори

Помідори / © Credits

Поки зима ще панує за вікном, у ґрунті чи на підвіконні, вже можна закласти фундамент майбутнього врожаю. Видання Martha Stewart розповіло, що деякі овочі не просто можна, а варто висівати у січні.

Сучасне садівництво давно вийшло за межі суворого календаря. Все залежить від кліматичної зони, температури ґрунту та способу вирощування.

  • У холодніших регіонах січень — час для посіву насіння у приміщенні з подальшим пересаджуванням навесні.

  • У м’якому та теплому кліматі частину культур можна висівати просто у відкритий ґрунт.

Цей підхід дозволяє отримати врожай раніше, зміцнити рослини та зробити город не таким залежним від примх погоди.

Овочі, які можна садити у січні

Горох

Горох / © Credits

Горох / © Credits

Горох — одна з найперших культур, готових до старту сезону. У регіонах із м’якими зимами його можна висівати одразу у відкритий ґрунт, коли температура землі тримається на рівні +4 — +11 °C.

Перед садінням ґрунт варто розпушити на глибину 15–20 см, зволожити та висівати насіння на відстані кількох сантиметрів. Горох не любить перезволоження, але потребує стабільної вологи.

Перець

Перець / © Credits

Перець / © Credits

Перець — справжній «довгогральний» овоч. У холодніших регіонах його висівають у приміщенні наприкінці січня, адже розсаді потрібно багато часу для розвитку.

У теплих кліматичних зонах, де немає сильних морозів, перець можна сіяти й просто неба. Такий самий принцип діє і для баклажанів.

Томати

Томати / © Credits

Томати / © Credits

Хоч томати асоціюються з літом, саме січень дозволяє дати їм фальстарт. Посів у контейнерах у приміщенні забезпечує 8–10 тижнів росту до пересаджування у відкритий ґрунт.

Важливо використовувати легкий ґрунт для розсади та не переливати, адже коренева система томатів дуже чутлива.

Цибуля

Цибуля / © Associated Press

Цибуля / © Associated Press

Цибуля — культура світлового дня, тому важливо обрати сорт, який підходить саме вашому регіону.

У більшості помірних кліматів насіння висівають у приміщенні з кінця січня, а через 10–12 тижнів пересаджують у ґрунт після останніх заморозків. Це дозволяє сформувати міцні та здорові цибулини.

Шпинат

Шпинат / © Associated Press

Шпинат / © Associated Press

Зірка зимового городу. Шпинат спокійно переносить мороз і навіть стає солодшим на смак завдяки природному перетворенню крохмалю на цукри.

Його можна сіяти у ґрунт, якщо земля не промерзла, чи вирощувати у контейнерах. Легке укриття допоможе захистити рослини від раптових холодів.

Капуста кейл

Капуста кейл / © Credits

Капуста кейл / © Credits

Кейл — ідеальний приклад овочу, який не боїться холоду. Сибірські, червоні та зимові сорти можна висівати вже у січні за умови, що ґрунт придатний для роботи.

З додатковим захистом, агроволокном або парником, кейл чудово витримує мінусові температури.

Броколі

Броколі / © Associated Press

Броколі / © Associated Press

У холодних регіонах броколі краще висівати у приміщенні, використовувати фітолампи та стабільну температуру +18 — +21 °C.

У тепліших кліматах розсаду можна висаджувати у відкритий ґрунт уже зараз, разом із капустою.

Поради

  • Використовуйте якісний субстрат для розсади, це зменшує ризик загнивання.

  • Світло важливіше за тепло: у січні без додаткового освітлення не обійтися.

  • Не поспішайте: краще міцна, ніж слабка розсада.

Садівництво — це не про сезон, а про ритм життя. Січневі посіви вчать терпіння, турботі та вмінню бачити майбутнє тоді, коли навколо ще зима. Коли ми починаємо город у січні, то не просто вирощуємо овочі, а вирощуємо надію, стабільність і зв’язок із природою.

