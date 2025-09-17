Топ-7 помилок з електрикою, яких фахівці радять уникати / © Credits

Електрика працює цілодобово, щоб у вашій оселі було світло, тепло та комфорт. І водночас навіть маленькі помилки у використанні електроприладів чи проводки можуть обернутися великими ризиками.

Професійні електрики роками навчаються і складають складні іспити, щоб отримати ліцензію. Недарма вони наголошують, ніколи не сприймати електрику легковажно.Видання Martha Stewart розповіло про найпоширеніші помилки, яких варто уникати, щоб ваш дім залишався безпечним.

Перевантаження розеток

Подовжувачі та трійники зручні, але підключення кількох потужних приладів в одну розетку може спричинити перегрів і пожежу. Краще розподіляти техніку по різних точках живлення та використовувати мережеві фільтри із захистом від перенапруги. Якщо розеток бракує, безпечніше запросити електрика, щоб встановити нові.

Ігнорування миготіння чи тьмяного світла

Світильник, який «моргає» чи слабшає, коли вмикається інший прилад, — не дрібна несправність, а сигнал про проблеми з проводкою чи перевантаженням. Також насторожити мають іскри, запах горілого чи хруст під час вмикання. У таких випадках потрібна термінова перевірка майстра.

Байдужість до електрощитка

Головний щиток — це серце вашої електросистеми. Його потрібно час від часу оглядати, чи немає слідів кіптяви, іржі, вологи або погано закручених проводів. Розхитані дроти спричиняють пожежі. Періодична профілактика — запорука безпеки.

Використання подовжувачів замість постійної проводки

Подовжувач — це тимчасове рішення. Якщо ви користуєтеся ним щодня, значить, вашій оселі бракує розеток. Вихід — встановлення додаткових точок, а не нескінченне підключення через дроти, які швидко зношуються та можуть стати причиною короткого замикання.

Неправильні лампочки

Здавалося б, що може бути простішим? Але лампочка з потужністю, вищою за рекомендовану, здатна перегріти плафон і розплавити патрон. Краще уважно читати маркування світильника та переходити на енергоощадні LED-лампи, які дають більше світла та менше гріються.

Встановлення нових приладів без підготовки

Пральна машина з сушаркою, кондиціонер, бойлер або навіть домашній кінотеатр можуть вимагати більше електропотужності, ніж витримує стара проводка. Перед купівлею великих приладів варто проконсультуватися з фахівцем і за потреби модернізувати систему. Це не лише безпечніше, а й допоможе уникнути регулярних «вибивань» автоматів.

Самостійні ремонти без знань

Замінити лампочку — це одна справа. Але перероблювання проводки, монтаж нових ліній чи втручання у щиток без освіти та досвіду — прямий шлях до небезпеки. Електрика не пробачає помилок. Тому довіряйте складні роботи тільки ліцензованим електрикам.

Коротке замикання чи перегрів — одна з найчастіших причин побутових пожеж в Україні. А ще електротравми можуть мати серйозні наслідки для здоров’я. Тому головне правило звучить просто — поважайте електрику. Вона щодня робить наше життя зручним, але потребує уважного та обережного ставлення.