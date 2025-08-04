Топ-7 поширених помилок, які роблять ваш дім ще спекотнішим, і як цього уникнути / © www.credits

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Однак, деякі популярні поради з інтернету чи «бабусині лайфгаки» насправді не допомагають, а лише погіршують ситуацію. Іноді, ми не усвідомлюємо цього та самі перетворюємо дім на сауну. Видання Woman&Home зібрало найпоширеніші помилки, які не варто робити під час спекотної погоди та додав поради від фахівців.

Відчиняєте вдень всі вікна

Це звучить логічно, адже хочеться впустити «свіже повітря». Але у літню спеку повітря зовні може бути на кілька градусів гарячішим, ніж у квартирі.

Порада: відчиняйте вікна лише зранку чи вночі, коли повітря дійсно прохолодне. Найефективніше створювати перехресну вентиляцію, коли ви відкрийте вікна з протилежних боків будинку на кілька годин уночі, щоб освіжити простір.

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Залишаєте вентилятори у порожніх кімнатах

Вентилятор — це не кондиціонер. Він не охолоджує повітря, а лише рухає його та створює відчуття прохолоди на шкірі. Увімкнений вентилятор у порожній кімнаті даремно витрачає електроенергію, а також сам виділяє тепло, хоч і незначне.

Порада: використовуйте вентилятори локально та лише тоді, коли ви к кімнаті. Після виходу вимикайте його.

Ігноруєте зволожувач або осушувач повітря

Вологість у приміщенні сильно впливає на сприйняття спеки. Вологе повітря «запечатує» тепло та робить його ще нестерпнішим.

Порада: встановіть осушувач повітря, якщо вологість перевищує 60%. Це особливо актуально для квартир з поганою вентиляцією чи для кухні та ванної.

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Також зменште вологість, уникайте зайвого приготування їжі на плиті, кип’ятіння води та сушіння білизни у кімнатах.

Вдень ставите вентилятор напроти відкритого вікна

Вдень з вікна потрапляє гаряче повітря. Якщо ви ставите вентилятор прямо перед вікном, ви фактично ще активніше закачуєте це тепло у кімнату

Порада: такий трюк працює лише вночі чи рано-вранці. Вдень краще спрямовуйте вентилятор на себе чи розміщуйте у центрі кімнати для циркуляції повітря.

Залишаєте штори та жалюзі відкритими

Сонячне світло — це тепло. Пряме потрапляння сонячного світла через вікна може підвищити температуру у кімнаті на 2–4°C.

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Порада: закривайте штори чи жалюзі вдень. Ідеально — використовувати світловідбивальні чи затемнювальні тканини.

Для максимального ефекту, повісьте термоштори чи фольговану плівку на вікна.

Не перевіряєте налаштування обігрівача

Дивно, але факт, деякі люди забувають вимкнути систему опалення чи вона автоматично вмикається вночі. Або, навпаки, «тепла підлога» працює на таймері без вашого відома.

Порада: перевірте всі джерела тепла, включно з бойлерами, підігрівом підлоги та програмованими термостатами. Вимкніть або зменште температуру до мінімуму.

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Готуєте їжу всередині будинку

Духовка, плита, тостер, мультиварка — усі ці прилади виділяють значну кількість тепла. Готування обіду у спеку — це гарантоване підвищення температури на кілька градусів.

Порада: якщо можете, готуйте зранку чи на вулиці. Замість духовки використовуйте аерофритюрницю, мікрохвильовку чи мультиварку. Ще краще, переходьте на холодні страви (салати, боули, гаспачо тощо).

Поради

Поставте миску з льодом перед вентилятором, це створить ефект «арктичного бризу».

Вивішуйте вологі простирадла перед вікном, щоб охолодити повітря, яке надходить.

Розставте у кімнатах рослини з великим листям, вони природно зволожують і освіжають повітря.

Робіть холодні компреси чи ванночки для ніг, адже охолодження точок пульсу допомагає регулювати загальну температуру тіла.

Щоб літня спека не перетворила вашу квартиру на духовку, важливо не лише шукати нові способи охолодження, а й уникати найпоширеніших помилок. Більшість з них — це автоматичні звички, які ми навіть не ставимо під сумнів, але саме зміна дрібниць у побуті може забезпечити комфорт у найспекотніші дні літа.