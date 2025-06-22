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ТСН у соціальних мережах

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Топ-7 речей, які не варто робити у продуктовому магазині

Щотижневі походи до супермаркету для когось — медитація, для інших — обтяжлива рутина. Та незалежно від вашого настрою, купівля продуктів — це невіддільна частина повсякденного життя.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Топ-7 речей, які не варто робити у продуктовому магазині

Топ-7 речей, які не варто робити у продуктовому магазині / © Credits

Варто звернути увагу на звички, які можуть шкодити вашому бюджету, здоров’ю чи навіть відносинам з іншими людьми. Видання Real Simple розповіло про найпоширеніші помилки, які ми допускаємо під час шопінгу у супермаркетах. Прочитайте та перевірте себе.

Ходити до магазину без списку

Це одна з головних помилок. Якщо ви заходите у супермаркет наосліп, шанси купити зайве зростають у кілька разів. Це як складати іспит без підготовки — спонтанні покупки, перевищення бюджету та втрата контролю над раціоном.

Порада: зробіть список у телефоні з постійними продуктами, які купуєте щотижня (яйця, молоко, овочі, хліб тощо). І додавайте до нього нові позиції, як тільки вони з’являються у ваших думках.

Робити покупки на голодний шлунок

Це ще одна класична помилка. Коли ви голодні, мозок реагує на їжу інакше: хочеться всього й одразу — і найчастіше не найкориснішого. Результат? Ви купуєте більше, витрачаєте зайве, а кошик заповнений снеками, солодощами чи напівфабрикатами.

Порада: перед походом з’їжте легкий перекус або хоча б випийте каву чи смузі. У деяких супермаркетах є бари чи кафе — не соромтесь скористатися ними перед закупівлею.

Ігнорувати заморожені та консервовані овочі

Міф про те, що корисне — лише свіже, давно розвінчаний. Заморожені овочі та фрукти збираються на піку стиглості, заморожуються одразу та зберігають максимум вітамінів. Консерви — ще одна чудова опція. Наприклад, помідори консервують протягом чотирьох годин після збирання.

Порада: звертайте увагу на позначки «без додавання солі», «низький вміст натрію», «без цукру». І пам’ятайте, заморожування — ваш союзник у швидкому приготуванні корисної їжі.

Блокувати прохід в проході візком

Стоїте та читаєте склад продукту чи переглядаєте список? Це чудово, але не залишайте візок посеред проходу. Це уповільнює інших, створює затори та незручності, особливо для людей з візками чи обмеженою мобільністю.

Порада: завжди ставте візок ближче до полиці чи притискайте його до себе, якщо зупинились. Це маленький акт поваги до інших покупців.

Порушувати особистий простір

Поспіх або нетерпіння — не виправдання для того, щоб простягати руку через чуже плече чи проштовхуватись без слів. Етикет — це не лише про ресторан або офіс.

Порада: скажіть м’яке «перепрошую» — і більшість людей із задоволенням посунуться. Усмішка та ввічливість — безплатні, але неоціненні.

Заходити у швидку касу з повним кошиком

Каси «до 10/15 товарів» створені, щоб пришвидшити процес. І якщо ви стоїте там з повним візком — це порушення неписаних (і часто написаних) правил.

Порада: рахуйте свої товари до моменту, коли станете у чергу. Якщо їх більше, виберіть звичайну касу — це прояв поваги до інших.

Не повертати візок на місце

Після закупівель хочеться якнайшвидше поїхати додому. Але залишений посеред паркування візок — це:

  • перешкода для водіїв

  • додаткова робота для персоналу

  • джерело конфліктів у погану погоду

Порада: поверніть візок у спеціально відведене місце. Це дрібниця, яка демонструє вашу вихованість і турботу про інших.

Правила етикету у супермаркеті — не про формальності, а про зручність, повагу та свідоме споживання. Коли ви отримуєтеся цих простих порад, ви не лише заощадите гроші та час, а й зробите покупки комфортнішими для себе та оточення.

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