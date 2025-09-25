Топ-7 речей, які не варто віддавати на благодійність

Топ-7 речей, які не варто жертвувати на благодійність / © Credits

Часто речі, які ми вважаємо «ще нормальними», для благодійних організацій стають тягарем, адже їх доводиться сортувати, викидати чи утилізувати за власний кошт. Видання Real Simple розповіло, щоб уникнути неприємних ситуацій і справді допомогти, важливо знати, які речі не варто віддавати у фонд або секондгенди для благодійних цілей.

Пошкоджені меблі

Стіл із маленькою подряпиною чи диван, який просто не вписується в інтер’єр, ще можуть стати у пригоді. Але старий, розхитаний стілець або шафа, який ледве тримається, — точно ні. Такі речі не придатні до використання та навряд чи хтось захоче їх ремонтувати. У кращому випадку їх просто відправлять на смітник.

Альтернатива: якщо меблі все ще міцні, але мають не надто привабливий вигляд, спробуйте відремонтувати чи перефарбувати перед тим, як віддати.

Незібрані меблі

Якщо у гаражі роками стоїть розібрана тумба чи ліжко без інструкції, на жаль, у такому вигляді жодна організація не прийме її. Часто бракує деталей, шурупів або спеціальних інструментів, тому вживані меблі потрібно віддавати лише у зібраному вигляді.

Використана косметика та гігієнічні засоби

Тональний крем, який вам не підійшов або шампунь, який викликав алергію, краще не віддавати у фонд. Використані засоби не можна перепродати чи передати людям у кризових ситуаціях через питання гігієни.

Варіант: безпечними є лише нові, запаковані товари, зокрема, мініверсії з готелів або невикористані подарункові набори. Їх охоче приймають притулки для безхатченків та кризові центри.

Порваний одяг

Футболка з діркою чи пальто зі зламаною блискавкою не зможуть знайти нового господаря. У більшості випадків такі речі просто не потрапляють у продаж.

Альтернатива: якщо дефект мінімальний, наприклад, шов розійшовся, можна відремонтувати річ і тоді передати. Якщо ж ні, використайте тканину як ганчірку для прибирання.

Одяг із плямами

Якщо річ має стійкі плями, які не піддаються пранню, — вона не підійде для благодійності. Організації не мають ресурсів, щоб відновлювати одяг, а покупці чи отримувачі не захочуть носити речі в поганому стані.

Старі матраци

Це один із найпроблемніших пунктів. Старі матраци часто містять пилових кліщів, бактерії чи навіть постільних клопів. Їхня дезінфекція дорога та складна, тому більшість благодійних організацій навіть не розглядає можливість приймати їх.

Варіант: якщо матрац новий чи майже новий, дізнайтесь у фонді, чи мають вони можливість його прийняти.

Вживані шкарпетки та спідня білизна

Ці речі належать до категорії «гігієнічно небезпечних». Використані шкарпетки, бюстгальтери чи спідня білизна одразу відправляються у відходи.

Альтернатива: багато організацій приймають нові комплекти білизни та шкарпеток, іноді саме такі речі найпотрібніші людям у скрутних умовах.

Благодійність має приносити користь, а не створювати зайві проблеми. Перш ніж зібрати коробку для пожертви, перевірте стан речей. Якщо ви самі б не хотіли це носити, використовувати чи спати на цьому, не варто віддавати й на благодійність.

Золоте правило мовить, даруйте те, що могло б потішити вас самих у непростій ситуації.