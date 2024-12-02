Топ-7 речей, які не можна чистити та мити оцтом

Оцет — справжній універсальний помічник у господарстві. Доступність, екологічність і безпечність роблять його одним із найпопулярніших засобів для прибирання. Проте, навіть у такого багатофункціонального засобу є свої обмеження.

Видання realsimple розповіло, що деякі поверхні та матеріали просто не витримують дії кислоти, що міститься в оцті.

Гранітні та мармурові поверхні

Кислота, що міститься в оцті, поступово руйнує захисне покриття таких кам’яних поверхонь, як мармур або граніт. Це призводить до втрати блиску та пошкодження дорогої стільниці. Найкращий спосіб догляду за такими поверхнями — протирання теплою водою з краплею м’якого мийного засобу. Так ви збережете природну красу каменю на довгі роки.

Технічні пристрої

Сенсорні екрани смартфонів, планшетів і ноутбуків дуже чутливі до кислотних засобів. Використання оцту може пошкодити покриття екрана. Щоб видалити плями та пил, достатньо сухої тканини з мікрофібри. Для складніших забруднень оберіть спеціальні засоби для очищення електроніки.

Будь-що з відбілювачем

Поєднання оцту та відбілювача — небезпечна комбінація. Разом ці хімічні речовини утворюють токсичні пари хлору, які можуть серйозно зашкодити вашому здоров’ю. Для безпечного прибирання завжди використовуйте ці засоби окремо та обережно.

Вощені меблі та підлога

Вощені дерев’яні поверхні втрачають свій захисний шар під дією кислоти. Регулярне використання оцту може стерти оздоблення, що робить меблі та підлогу вразливими до бруду та вологи. Для догляду за деревом обирайте м’які засоби чи спеціальні поліролі.

Деталі посудомийної машини

Попри популярну пораду додавати оцет для очищення посудомийної машини, цей засіб може пошкодити гумові ущільнювачі. Якщо ваш прилад має деталі з натурального каучуку, кислота оцту з часом їх зруйнує. Використовуйте лише розбавлені розчини чи перевірені засоби, рекомендовані виробником.

Запахи домашніх тварин

Оцет добре видаляє запахи для людей, але не для тварин. Вони продовжуватимуть відчувати минулі мітки, навіть якщо ви їх не помічаєте. Замість оцту краще використовувати ензимні очищувачі, які знищують запахи на молекулярному рівні.

Затирка між плиткою

Часте використання оцту для очищення затирки може стерти її захисний шар, сприяти швидкому старінню плиткових швів. Для збереження свіжого вигляду починайте з найм’якіших засобів, таких як звичайна вода з милом і лише за потреби переходьте до сильніших розчинів.

Альтернативи оцту для прибирання

Щоб уникнути пошкоджень, обирайте засоби, які відповідають типу матеріалу. Для дерев’яних поверхонь ідеально підходять олії чи спеціальні поліролі. Електроніку краще протирати мікрофіброю, а для складних плям використовувати безалкогольні розчини. У догляді за каменем використовуйте засоби з нейтральним рівнем pH, щоб зберегти його блиск.

Хоча оцет є ефективним і економним засобом для прибирання, важливо знати, коли краще відмовитися від його використання. Дбайливо ставтеся до своїх речей, і вони слугуватимуть вам довше.

Нещодавно ми писали, як почистити золото до блиску.

Читайте також: