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ТСН у соціальних мережах

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Топ-7 рослин, які чудово ростуть у піщаному ґрунті

Навіть найкапризніша земля може стати райським садом, якщо знати, що та як правильно садити.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Ехінацея

Ехінацея / © Associated Press

Піщаний ґрунт — справжній виклик для городників і садівників. Він швидко пересихає, погано утримує поживні речовини, а корінню важко у ньому закріпитися. Але не поспішайте зневірюватися, адже деякі рослини просто обожнюють такі умови, про це розповіло видання Real Simple, а також зібрало 7 витривалих, красивих і корисних рослин, які не лише виживуть у піщаному ґрунті, а ще й зроблять ваш сад схожим на сторінку з ботанічного журналу.

Ехінацея пурпурова

Це квіткове «сонце» не тільки тішить око, а й приваблює бджіл та метеликів. Ехінацея — символ природної краси та сили, стійка до посухи, майже не потребує догляду та при цьому має приголомшливий вигляд.

  • Цікаво: квіти бувають не лише фіолетовими, а й рожевими, білими, жовтими чи навіть помаранчевими.

  • Висота: до 90 см

  • Бонус: ехінацея має лікувальні властивості, зміцнює імунітет.

Англійська лаванда

Цей ароматний кущик здатен перетворити звичайну грядку на середземноморську казку. Лаванда чудово переносить посуху, ідеальна для піщаного ґрунту, а ще — вічнозелена.

  • Висота: 60–90 см

  • Бонус: квітки можна сушити для чаю чи мішечків з ароматом для гардеробу.

Бородаті іриси

Ці фантастичні квіти схожі на зірок з модного показу — вишукані, кольорові, з «борідкою» на пелюстках. Люблять сонце та піщаний дренований ґрунт.

  • Висота: від 30 до 90 см

  • Увага: квіти отруйні для котів і собак, тож не рекомендовано садити, якщо є домашні улюбленці.

Рудбекія чи «Чорнобривці американські»

Схожі на мінісонечка, рудбекії — улюбленці метеликів і бджіл, дуже невибагливі та легко приживаються у піщаному ґрунті. Їх часто використовують у диких садах і на клумбах без регулярного поливу.

  • Висота: до 90 см

  • Бонус: квіти тримаються довго та мають святковий вигляд навіть без особливого догляду.

Космея

Ці дикі польові квіти з тонким листям мають вінтажний шарм, легко ростуть із насіння та самі себе підсівають на наступний рік. Вони підходять для «хаотичного» садівництва, достатньо лише розсипати насіння.

  • Висота: 30 см до 180 см

  • Бонус: квіти мають чудовий вигляд у букетах і довго стоять у воді.

Сукуленти

Ідеальні для зайнятих або лінивих садівників. Ці компактні сукуленти створюють симпатичні види, розмножуються самостійно та практично не потребують поливу.

  • Висота: 15–30 см

  • Бонус: чудовий варіант для альпійських гірок, бордюрів або горщиків.

Чебрець

Цей ароматний кущик не лише прикрашає грядку, а й додає смаку кулінарії. Він утворює щільний килимок і квітне ніжно-рожевими, білими чи фіолетовими квітами, які приваблюють бджіл.

  • Висота: 15–30 см

  • Бонус: чудово пахне, зберігається у сухому вигляді, має антисептичні властивості.

Маленька хитрість

Навіть найвитривалішим рослинам буде приємно, якщо ви:

  • додасте трохи компосту чи перегною для збагачення ґрунту;

  • мульчуєте землю навколо коріння, щоб довше утримувати вологу;

  • дотримуєтесь відстані між рослинами, у піщаному ґрунті краще не загущувати посадку.

Піщаний ґрунт — не вирок, а можливість створити сад в стилі Провансу чи прерій. Лаванда, ехінацея, рудбекія, космос чи чебрець чудово ростимуть там, де інші «перебірливі» рослини не витримають. І головне, такий сад буде не тільки гарним, а й легким у догляді.

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