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Топ-7 рослин, які чудово ростуть у піщаному ґрунті
Навіть найкапризніша земля може стати райським садом, якщо знати, що та як правильно садити.
Піщаний ґрунт — справжній виклик для городників і садівників. Він швидко пересихає, погано утримує поживні речовини, а корінню важко у ньому закріпитися. Але не поспішайте зневірюватися, адже деякі рослини просто обожнюють такі умови, про це розповіло видання Real Simple, а також зібрало 7 витривалих, красивих і корисних рослин, які не лише виживуть у піщаному ґрунті, а ще й зроблять ваш сад схожим на сторінку з ботанічного журналу.
Ехінацея пурпурова
Це квіткове «сонце» не тільки тішить око, а й приваблює бджіл та метеликів. Ехінацея — символ природної краси та сили, стійка до посухи, майже не потребує догляду та при цьому має приголомшливий вигляд.
Цікаво: квіти бувають не лише фіолетовими, а й рожевими, білими, жовтими чи навіть помаранчевими.
Висота: до 90 см
Бонус: ехінацея має лікувальні властивості, зміцнює імунітет.
Англійська лаванда
Цей ароматний кущик здатен перетворити звичайну грядку на середземноморську казку. Лаванда чудово переносить посуху, ідеальна для піщаного ґрунту, а ще — вічнозелена.
Висота: 60–90 см
Бонус: квітки можна сушити для чаю чи мішечків з ароматом для гардеробу.
Бородаті іриси
Ці фантастичні квіти схожі на зірок з модного показу — вишукані, кольорові, з «борідкою» на пелюстках. Люблять сонце та піщаний дренований ґрунт.
Висота: від 30 до 90 см
Увага: квіти отруйні для котів і собак, тож не рекомендовано садити, якщо є домашні улюбленці.
Рудбекія чи «Чорнобривці американські»
Схожі на мінісонечка, рудбекії — улюбленці метеликів і бджіл, дуже невибагливі та легко приживаються у піщаному ґрунті. Їх часто використовують у диких садах і на клумбах без регулярного поливу.
Висота: до 90 см
Бонус: квіти тримаються довго та мають святковий вигляд навіть без особливого догляду.
Космея
Ці дикі польові квіти з тонким листям мають вінтажний шарм, легко ростуть із насіння та самі себе підсівають на наступний рік. Вони підходять для «хаотичного» садівництва, достатньо лише розсипати насіння.
Висота: 30 см до 180 см
Бонус: квіти мають чудовий вигляд у букетах і довго стоять у воді.
Сукуленти
Ідеальні для зайнятих або лінивих садівників. Ці компактні сукуленти створюють симпатичні види, розмножуються самостійно та практично не потребують поливу.
Висота: 15–30 см
Бонус: чудовий варіант для альпійських гірок, бордюрів або горщиків.
Чебрець
Цей ароматний кущик не лише прикрашає грядку, а й додає смаку кулінарії. Він утворює щільний килимок і квітне ніжно-рожевими, білими чи фіолетовими квітами, які приваблюють бджіл.
Висота: 15–30 см
Бонус: чудово пахне, зберігається у сухому вигляді, має антисептичні властивості.
Маленька хитрість
Навіть найвитривалішим рослинам буде приємно, якщо ви:
додасте трохи компосту чи перегною для збагачення ґрунту;
мульчуєте землю навколо коріння, щоб довше утримувати вологу;
дотримуєтесь відстані між рослинами, у піщаному ґрунті краще не загущувати посадку.
Піщаний ґрунт — не вирок, а можливість створити сад в стилі Провансу чи прерій. Лаванда, ехінацея, рудбекія, космос чи чебрець чудово ростимуть там, де інші «перебірливі» рослини не витримають. І головне, такий сад буде не тільки гарним, а й легким у догляді.