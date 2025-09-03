Топ-7 рослин, які не варто обрізати у вересні

Розмарин / © Associated Press

Але варто пам’ятати, що не всі рослини витримають обрізання у цей час. Деякі вже заклали бруньки для майбутнього цвітіння, інші формують ягоди чи насіння, якими харчуються птахи та комахи. Передчасне втручання може позбавити вас і краси, і врожаю наступного року. Видання Martha Stewart розповіло про рослини, які категорично не варто обрізати у вересні та коли ж усе-таки це краще робити.

Розмарин

Розмарин чудово почувається на сонячних ділянках та тішить ароматним листям навіть восени. Легке прищипування гілочок для кулінарії у вересні допустима, але серйозне обрізання краще перенести.

Найкращий час: пізня весна — початок літа, коли кущ активно росте.

Чому не зараз: обрізання восени стимулює нові пагони, які не встигнуть зміцніти та вимерзнуть взимку.

Лоропеталум

Цей декоративний чагарник цвіте навесні на пагонах минулого року.

Якщо обрізати його восени, можна втратити більшість квітів наступної весни.

Найкращий час: одразу після цвітіння у травні-червні.

Додатково: восени обрізання може викликати ріст ніжних пагонів, які пошкодить перший мороз.

Красивоягідник (Калікарпа) американський

Його фіолетові грона ягід — справжня окраса саду восени. Ба більше, вони є важливим джерелом їжі для птахів узимку.

Вересневе обрізання позбавить сад фіолетових ягід та дикої фауни — корму.

Найкращий час: пізня зима чи рання весна, поки рослина у стані спокою.

Декоративні злаки

Осінні колоски та пухнасті волоті не лише красиві, а й корисні.

Вони дають насіння птахам, а густі кущі слугують укриттям для комах і дрібних тварин.

Найкращий час: рання весна, перед відновленням росту.

Порада: залишені на зиму злаки прикрашають сад і додають фактури засніженим пейзажам.

Айстри

Ці квіти — одні з останніх медоносів сезону, вони забезпечують нектар для бджіл та метеликів, зокрема під час міграції.

Якщо обрізати їх у вересні, ви позбавите комах харчування.

Додатковий бонус: сухі стебла та листя стають зимовим прихистком для корисних комах.

Найкращий час: обрізання навесні, коли пройдуть морози.

Бузок

До вересня бузок уже сформував бруньки для весняного цвітіння.

Якщо зрізати гілки зараз, ви ризикуєте залишитися без запашних квітів наступного року.

Найкращий час: одразу після весняного цвітіння, щоб рослина встигла закласти нові бутони.

Гортензії

Особливо це стосується гортензії крупнолистої та дуболистої. Вони формують бруньки восени, тому осіннє обрізання залишить лише «голі» пагони.

Найкращий час: залежить від виду. Деякі обрізають навесні (ті, що цвітуть на новій деревині), інші — одразу після цвітіння.

Порада: завжди перевіряйте, який саме сорт росте у вас, перш ніж брати секатор.

Поради

У вересні краще зосередитися на легкому прибиранні, наприклад, видаляти сухе листя, пошкоджені гілки та бур’яни.

Основне обрізання декоративних рослин і чагарників плануйте на пізню зиму чи ранню весну.

Не поспішайте прибирати сухоцвіти та злаки, адже вони можуть стати красивим зимовим декором і прихистком для природи.

Вересень — не час для радикального обрізання. Дбайливе ставлення до рослин саме зараз гарантує пишне цвітіння та здоровий сад наступного року, а ще допомагає птахам і комахам пережити зиму.