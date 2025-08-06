Топ-7 рослин, які варто обрізати у серпні, щоб подовжити сезон цвітіння

Троянда / © Associated Press

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Хоча сезон відпочинку триває, у саду ще багато роботи. Один із найефективніших способів підтримати красу клумб до самої осені — регулярне обрізання зів’ялих квітів. Видання Real Simple розповіло, що серпень — ідеальний місяць для обрізання, адже це стимулює повторне цвітіння.

Чорнобривці . Ці яскраві осінні улюбленці розквітають ще рясніше, якщо видаляти відцвілі бутони влітку. Просто відщипніть зів’ялі головки і чорнобривці потішать вас щільним, тривалим цвітінням. Якщо кущ має виснажений вигляд, обріжте його на третину та підживіть, ефект не змусить чекати.

Цинія . Пишні та яскраві цинії потребують регулярного обрізання. Видаляйте квіти, які зів’яли, та обрізайте стебло трохи вище наступного листового вузла. Такі дії не тільки подовжують цвітіння, а й стимулюють ріст довгих міцних стебел, це ідеально для зрізу у букети.

Петунія . Незалежно від того, чи росте вона у вазоні, чи на клумбі, петунія дуже вдячна за увагу. У серпні видаліть зів’ялі квіти, полийте ґрунт та замульчуйте компостом, це простимулює свіжу хвилю цвітіння.

Сальвія . Багато сортів сальвії цвітуть двічі за сезон, але правильне обрізання може забезпечити й третю чи навіть четверту хвилю. Обрізайте зів’ялий колос трохи вище першої пари здорових зелених листків. За потреби укоротіть кущ на третину иа не забувайте про підживлення, адже сальвія «любить» поживний ґрунт.

Герань . У серпні герані часто стають «виснаженими» та втрачають форму. Щоб підтримати пишний вигляд, обрізайте стебла зі зів’ялими квітками аж до основи. Не забудьте прибрати пожовкле листя та дати легке підживлення раз на два тижні — це простимулює нові бутони.

Ехінацея . Багаторічна улюблениця багатьох завдяки обрізанню здатна подарувати ще одну хвилю цвітіння до осені. Але якщо ви хочете підтримати птахів або додати декоративності зимовому саду, залиште кілька насіннєвих головок. Вони стануть улюбленими ласощами для щигликів і додадуть шарму засніженому краєвиду.

Троянди. Повторно квітучі сорти потребують обрізання навіть у серпні. Обрізайте троянду трохи вище п’ятипалого листочка, який росте назовні, це стимулює правильний ріст і гарну форму куща. Слідкуйте також за появою плямистостей, адже вологість і тепло — ідеальні умови для грибків. Полив уранці та хороша вентиляція — ваші союзники.

Обрізання не займає багато часу, але має величезний вплив. Коли ви регулярно обрізаєте рослини, ви не лише подовжуєте сезон цвітіння, а й підтримуєте здоров’я насаджень. А головне, це чудовий спосіб відчути зв’язок із природою, зняти стрес і зробити свій сад ще красивішим.