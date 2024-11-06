Топ-7 шкідливих продуктів для собачого здоровʼя

Вам має бути знайомий цей особливий погляд собаки, який стовідсотково змусить вас поділитися шматочком смаколика, який ви куштуєте. Однак не вся людська їжа підходить для собак — деякі продукти можуть серйозно нашкодити їм.

Ветеринар Amir Anwary розповів про сім найнебезпечніших продуктів для собак, які варто завжди залишати для себе, навіть якщо ваш улюбленець обожнює спільні трапези.

Морозиво

Здавалося б, морозиво — безпечний десерт, однак один з його інгредієнтів може становити велику небезпеку для собак. Більшість видів морозива містять ксиліт, який часто використовується як замінник цукру, але він неймовірно токсичний для собак. Ксиліт може спричинити гіпоглікемію (низький рівень цукру в крові), судоми, печінкову недостатність і можливо смерть у собак, навіть якщо вона поласує маленькою кількістю.

Молоко

Молоко також може бути небезпечним для собак через непереносимість лактози, яка є досить поширеною серед собак. Деякі організми можуть розщеплювати лактозу без шкоди, але більшості це не вдається, тому що їхній організм не виробляє достатньо необхідного ферменту. В результаті, улюбленець може зіткнутися з діареєю, блюванням або рідким стільцем, якщо вип’є молоко. Тож краще уникати великих порцій, щоб запобігти дискомфорту вашої собаки.

Шоколад

Багато власників знають, що шоколад шкідливий для собак, але далеко не всі знають причину. Основна небезпека — речовина під назвою теобромін, яка у великих кількостях отруює нервову систему. Собаки не можуть метаболізувати теобромін так, як це роблять люди, тому ця речовина є токсичною для них. Чим темніший шоколад, тим небезпечніший він.

Чипси

Хоча чипси здаються нешкідливим перекусом, собаки не можуть ефективно обробляти велику кількість натрію. Надмірне вживання солі може призвести до отруєння іонами натрію, що викликає серйозні наслідки для здоров’я вашого улюбленця. Хлорид натрію, який міститься в солі, відіграє важливу роль у водному балансі тіла, у великих кількостях він шкідливий.

Печиво

Печиво, особливо те, що містить шоколад або ксиліт, так само небезпечне, як і морозиво. Деякі види печива містять не тільки шкідливі підсолоджувачі, але й надмірну кількість цукру та жиру, що може викликати панкреатит у собак. Тому печиво є не найкращим варіантом для частування.

Перероблена їжа

Фастфуд та інші перероблені продукти, як-от гамбургери, часто містять приховані інгредієнти, небезпечні для собак. Часникова та цибулева порошки, які входять до складу багатьох приправ, викликають серйозне пошкодження еритроцитів у собак, що може призвести до анемії. Це захворювання викликає слабкість, проблеми з диханням та зниження рівня енергії у вашого вихованця.

Варені кістки

На відміну від сирих кісток, варені стають крихкими та можуть легко ламатися на гострі фрагменти. Ці уламки здатні серйозно пошкодити стравохід, шлунок або кишківник собаки, це може призвести до внутрішньої кровотечі. Варені кістки завжди мають бути під забороною, щоб уникнути ризику серйозних травм вашого улюбленця.

Під постом ветеринара читачі почали активно обговорювати можливі ризики. Деякі власники собак писали, що їхні улюбленці інколи їдять варені кістки та не мають жодних проблем зі здоров'ям, інші ж зазначили, що навіть якщо симптоми не проявляються одразу, це не означає, що продукт безпечний.

Отже, здоров'я вашої собаки вимагає обережного підходу до вибору частувань. Дбайте про безпеку вашого улюбленця, уникайте продуктів, які можуть зашкодити його організму.

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