Топ-7 швидкорослих овочів, які можна вирощувати вдома: мінігород на балконі

Редис / © Associated Press

Реклама

Видання Martha Stewart назвало овочі, які ростуть швидко, не потребують складного догляду та ідеально підходять для домашнього городництва.

Вирощування овочів удома стало одним із тих трендів, які поєднують здоровʼя, естетику та практичність. Люди все частіше облаштовують зелені куточки на підвіконнях, кухнях і навіть у вітальнях. Причина проста, свіжа зелень і овочі «з власного горщика» — це не лише їжа, а й процес, ритм і маленьке щоденне відчуття контролю над природою навіть у міській квартирі. А головне, існують культури, які ростуть настільки швидко, що перший урожай можна отримати вже за 1–2 тижні.

Мікрозелень

Мікрозелень / © Associated Press

Рукола, базилік, мангольд — абсолютні фаворити домашнього городу. Перший урожай можна отримати вже через 7–14 днів.

Реклама

Особливості:

висота: 2,5–7,5 см

світло: яскраве чи фітолампа

догляд: щоденне обприскування, постійно вологий ґрунт

важливо використовувати якісне насіння та збирати врожай одразу після появи листків

Зелена цибуля

Зелена цибуля / © Credits

Цибуля — один із найневибагливіших варіантів для дому. Її можна вирощувати навіть у склянці з водою, достатньо, щоб рідина торкалася лише основи цибулини.

Особливості:

світло: сонячне підвіконня

догляд: періодична заміна води чи помірна вологість ґрунту

урожай: 14–20 днів

розмір: 30,5–61 см у висоту

Редис

Редис / © Associated Press

Редис — один із найшвидших овочів для початківців, але важливо дотримуватися умов:

Реклама

пухкий, добре дренований ґрунт

не загущувати посадки

прохолодне місце у домі, він любить холод

Догляд:

світло: 10 годин на день або фітолампа

ґрунт: вологий, але не перезволожений

урожай: 20–30 днів

Шпинат

Шпинат / © Associated Press

Шпинат росте трохи довше, але залишається одним із найзручніших овочів, які можна виростити вдома. Він добре почувається у прохолодних кімнатах, але не любить батареї та перегрів.

Особливості:

світло: 10 годин

ґрунт: постійно злегка вологий

урожай: 30–40 днів

розмір: 15,2–30,5 см

Помідори

Помідори / © Associated Press

Для домашнього вирощування підходять детермінантні, карликові та ранні сорти. Деякі ультраранні різновиди достигають навіть швидше за стандартні.

Реклама

Особливості:

світло: сонце

ґрунт: суглинний, добре дренований

контейнер: близько 5 л

урожай: 90–95 днів

Листя салату

Листя салату / © Associated Press

Салат ідеально підходить для системи «зрізай та вирощуй далі». Він швидкий, ніжний та дуже вдячний у догляді.

Особливості:

світло: яскраве розсіяне чи лампа

полив: частий, але легкий

контейнер: широкий, із дренажем

урожай: 25–35 днів

Карликова кущова квасоля

Квасоля / © Credits

Це один із неочевидних, але дуже ефективних варіантів для домашнього вирощування. Вона потребує більше світла, але дає стабільний урожай.

Реклама

Особливості:

світло: 12–14 годин (бажано фітолампа)

полив: рясний після підсихання верхнього шару ґрунту

підживлення: раз на 2–3 тижні

урожай: 40–50 днів

Домашнє городництво — це не просто спосіб отримати свіжі овочі під рукою, а нова міська естетика, де підвіконня стає мініфермою, а догляд за рослинами частиною повсякденного ритму. І, можливо, саме це сьогодні найбільша розкіш.

Новини партнерів