Топ-7 швидкорослих овочів, які потрібно садити ранньою весною / © Associated Press

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Що ж обрати для першого посіву, аби не прогадати з погодою та не чекати занадто довго на результат, розповіло видання Martha Stewart, а також назвало 7 швидкорослих овочів, які стануть зірками вашого весняного городу. Ці рослини не бояться легких заморозків, добре ростуть у пухкому вологому ґрунті та здатні подарувати врожай у найкоротші строки.

Що треба знати перед садінням

Рання весна — перехідний час для садівників. Удень повітря вже гріє, але вночі можуть траплятися заморозки. Саме тому важливо вибирати культури, які витримують коливання температур і не бояться вологи. Перед тим як садити овочі, обов’язково підготуйте грядки:

Приберіть залишки тогорічних рослин.

Перевірте ґрунт: якщо він надто ущільнений — розпушіть, перекопайте.

Додайте компост та органічні добрива — ранні культури активно споживають поживні речовини.

Забезпечте дренаж і доступ до сонця та води.

Редис

Редиска — справжній чемпіон серед швидкозростаючих овочів. Від моменту посіву до збирання врожаю минає лише 4–6 тижнів. Її округлі плоди люблять прохолоду, тому не варто зволікати — сміливо висівайте з квітня. Редиска не потребує складного догляду: пухкий ґрунт, сонце та полив і ваша весняна грядка вже тішить першими хрусткими овочами. До речі, і коренеплоди, і листя — їстівні.

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Порада: чим довше редиска залишається у землі, тим пікантнішим стає її смак.

Салат

Листя салату — це вітамінний заряд, який дозріває за 5–8 тижнів. Листкові сорти ростуть найшвидше, тоді як ромен та качанні потребують трохи більше часу. Найкраще садити салат у квітні — він не боїться прохолоди, хоча сильні морози йому шкідливі. Молоде листя можна зрізати вибірково та залишають рослину рости далі.

Порада: салат проростає на сонці, тож не заглиблюйте насіння у ґрунт.

Шпинат

Шпинат — ідеальний овоч для початку сезону. Він любить прохолоду та швидко перетворюється на соковиті листочки. Висівати можна рядами чи розсипом по грядці. Через 5–7 тижнів ви отримаєте перший урожай, а якщо зрізати листя обережно та не пошкоджувати центр, рослина подарує ще один.

Порада: збирайте шпинат до початку спеки — тоді листя не гірчить.

Рукола

Ця пряна зелень росте навіть швидше за редис — перший урожай можна збирати вже через 3–4 тижні. Рукола чудово витримує як весняну прохолоду, так і літню спеку. Висівайте її поверхнево та притрушуйте ґрунтом. Смак листя стає гострішим із часом, тож орієнтуйтесь на свої уподобання.

Порада: щоб постійно мати руколу, сійте її кожні два тижні.

Кале (листова капуста)

Кале не лише смачна, а й надзвичайно корисна. Її листя стає солодшим від холоду, тож рання садіння — саме те, що потрібно. Сорти бувають різні: від насичено-зелених до фіолетових. Її можна вирощувати з насіння чи розсади, а зрізати — як окремі листки, так і всю рослину.

Порада: кале добре перезимовує у м’якому кліматі, тож її можна садити навіть восени.

Ріпа

Цей скромний овоч нині переживає ренесанс. Ріпа має два види врожаю — корінь і листя, які обидва їстівні. Ранні сорти, особливо японські, достигають за 6–8 тижнів. Великі фіолетово-білі потребують трохи більше часу. Ріпа росте подібно до редиски та смаком — значно м’якша.

Порада: молоді плоди ріпи — солодкі та ніжні, чудово смакують сирими.

Горох

Горох — овоч, який варто садити якомога раніше. Йому до вподоби прохолода та найкращий час для посіву — березень — квітень. Замочіть насіння на ніч, а потім висівайте у пухкий ґрунт. Через 2–3 місяці насолоджуватиметесь соковитими стручками.

Порада: щоб подовжити врожайність, висівайте горох кількома етапами з інтервалом у два тижні.

Вирощування швидкорослих овочів — це не лише задоволення, а й справжня медитація на природі. Почати сезон із зелених улюбленців — значить відкрити весняну завісу до нового, свіжого життя. Хрусткі листки, соковиті стручки, ароматні коренеплоди — усе це може з’явитися на вашому столі вже за кілька тижнів. Варто лише зробити перший крок.