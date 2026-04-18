Швидкорослі овочі — що посадити зараз, щоб швидше зібрати перший урожай

Мрія про свіжі овочі одразу з грядки звучить як щось складне тадовготривал, але насправді це не так. Є культури, які ростуть настільки швидко, що вже за кілька тижнів ви зможете зібрати перший урожай.

Розсада / © Associated Press

Сезон садівництва офіційно відкрито, тож це ідеальний момент, щоб спробувати вирощувати власні овочі. Домашній город сьогодні — не лише про дачу, це спосіб зменшити витрати на продукти, можливість контролювати якість їжі та новий антистрес ритуал. І якщо хочеться швидкого результату, варто обирати культури, які швидко ростуть, про це розповіли видання Real Simple.

Капуста

Капуста / © Credits

Ідеальний варіант для літніх салатів.

  • Час росту: 60–100 днів

  • Потребує мінімум 6 годин сонця та регулярного поливу

Важливо памʼятати, що нерівномірний полив може зіпсувати смак і текстуру листя, але як бонус — холодостійкість, навіть якщо ви запізнилися з садінням, урожай можна отримати й восени.

Морква

Морква / © Associated Press

Один із найпростіших овочів для вирощування.

  • Час росту: звичайна — 60–80 днів, бейбі морква — 4–6 тижнів

  • Полив: приблизно 2,5 см води на тиждень.

Секрет успіху — легкий, пухкий ґрунт, без каміння та щільних грудок. І головне, домашня морква значно смачніша за магазинну.

Огірки

Огірки / © Associated Press

Класика літнього городу.

  • Час росту: 50–70 днів

Важливо надати опору (шпалеру) та поливайте ґрунт, а не листя. Це допоможе уникнути грибкових хвороб і отримати більші плоди.

Горох

Горох / © Credits

Ідеальний варіант для новачків.

  • Час росту: 50–70 днів

Майже не потребує поливу після укорінення, тож щоб мати урожай усе літо, просто висівайте нові партії кожні 2 тижні.

Буряк

Буряк / © Credits

Смачний, корисний та дуже ефектний на грядці.

  • Час росту: 50–70 днів

Серед переваг вирощування буряка можна виділити те, що він росте майже у будь-якому ґрунті та підходить навіть для контейнерів. Як бонус, буряк багатий на антиоксиданти та універсальний на кухні, адже його можна споживати у сирому, вареному чи маринованому вигляді.

Баклажани

Баклажани / © Associated Press

Дещо вибагливіший, але досить вдячний плодами.

  • Час росту: 65–80 днів

Росте за умов тепла та сонця, регулярного поливу та високої вологості. Краще висаджувати розсаду, так ви швидше матимете урожай.

Шпинат

Шпинат / © Associated Press

Суперфуд, який росте майже блискавично.

  • Час росту: 45–50 днів

Серед переваг те, що його можна вирощувати як вдома, так і на вулиці, він також дає повторний урожай, адже зрізав, а він росте далі. Важливо памʼятати, що шпинат не любить спеку та потребує вологи, але сухого листя.

У світі, де ціни на продукти зростають, власний город стає не лише трендом, а й розумним рішенням. І найприємніше, що для цього не потрібні гектари землі чи досвід агронома. Достатньо кількох простих культур, трохи уваги та бажання.

