Сезон садівництва офіційно відкрито, тож це ідеальний момент, щоб спробувати вирощувати власні овочі. Домашній город сьогодні — не лише про дачу, це спосіб зменшити витрати на продукти, можливість контролювати якість їжі та новий антистрес ритуал. І якщо хочеться швидкого результату, варто обирати культури, які швидко ростуть, про це розповіли видання Real Simple.

Капуста

Ідеальний варіант для літніх салатів.

Час росту: 60–100 днів

Потребує мінімум 6 годин сонця та регулярного поливу

Важливо памʼятати, що нерівномірний полив може зіпсувати смак і текстуру листя, але як бонус — холодостійкість, навіть якщо ви запізнилися з садінням, урожай можна отримати й восени.

Морква

Один із найпростіших овочів для вирощування.

Час росту: звичайна — 60–80 днів, бейбі морква — 4–6 тижнів

Полив: приблизно 2,5 см води на тиждень.

Секрет успіху — легкий, пухкий ґрунт, без каміння та щільних грудок. І головне, домашня морква значно смачніша за магазинну.

Огірки

Класика літнього городу.

Час росту: 50–70 днів

Важливо надати опору (шпалеру) та поливайте ґрунт, а не листя. Це допоможе уникнути грибкових хвороб і отримати більші плоди.

Горох

Ідеальний варіант для новачків.

Час росту: 50–70 днів

Майже не потребує поливу після укорінення, тож щоб мати урожай усе літо, просто висівайте нові партії кожні 2 тижні.

Буряк

Смачний, корисний та дуже ефектний на грядці.

Час росту: 50–70 днів

Серед переваг вирощування буряка можна виділити те, що він росте майже у будь-якому ґрунті та підходить навіть для контейнерів. Як бонус, буряк багатий на антиоксиданти та універсальний на кухні, адже його можна споживати у сирому, вареному чи маринованому вигляді.

Баклажани

Дещо вибагливіший, але досить вдячний плодами.

Час росту: 65–80 днів

Росте за умов тепла та сонця, регулярного поливу та високої вологості. Краще висаджувати розсаду, так ви швидше матимете урожай.

Шпинат

Суперфуд, який росте майже блискавично.

Час росту: 45–50 днів

Серед переваг те, що його можна вирощувати як вдома, так і на вулиці, він також дає повторний урожай, адже зрізав, а він росте далі. Важливо памʼятати, що шпинат не любить спеку та потребує вологи, але сухого листя.

У світі, де ціни на продукти зростають, власний город стає не лише трендом, а й розумним рішенням. І найприємніше, що для цього не потрібні гектари землі чи досвід агронома. Достатньо кількох простих культур, трохи уваги та бажання.