Топ-7 способів організації морозильної камери, щоб ви завжди могли знайти те, що потрібно

Куплені «про запас» продукти губляться у хаосі пакетів, а знижки у супермаркеті часто обертаються на зіпсовану їжу, яку так і не використали вчасно. Насправді все можна виправити — достатньо кількох простих, але дієвих лайфгаків, про які розповіло видання Real Simple.

Ревізія

Перш ніж організовувати простір, необхідно його «почистити». Дістаньте все з морозильника та уважно перевірте терміни придатності. Більшість заморожених продуктів можна зберігати до року, але якщо пакет із ягодами чи курятиною пролежав там два роки, сміливо викидайте. Це не лише звільнить місце, а й убереже вас від харчових отруєнь.

Порада: тримайте під рукою список орієнтовних термінів зберігання різних продуктів у морозильнику. Наприклад, риба — до 6 місяців, фарш — до 3 місяців, овочі — 8–12 місяців.

Купуйте стільки, скільки реально потрібно

Знижки на пельмені чи курячі стегна іноді здаються надто привабливими. Але якщо у вас невелика морозильна камера, великий «запас» може швидко перетворитися на хаос і зіпсовану їжу.

Намагайтеся купувати продукти у таких кількостях, які реально використаєте за місяць-два. Це допоможе і простір зекономити, і сімейний бюджет зберегти.

Маркування

Підписані пакети та контейнери — справжній порятунок. Якщо ви підпишете кожен пакет датою заморожування та назвою продукту, то зможете швидко зорієнтуватися, що потрібно використати найближчим часом.

Лайфгак: використовуйте кольорові наліпки чи малярний скотч з маркером, щоб легше орієнтуватися.

Категорії

Організація морозильника за категоріями — ключ до порядку. Виділіть окремі контейнери чи полиці для:

м’яса та риби,

овочів і фруктів,

готових страв,

випічки та десертів.

Так ви завжди знатимете, куди дивитися, якщо потрібні ягоди для смузі чи шматок курки для супу.

Тип морозильника

У кожної моделі холодильника — свої особливості.

У стандартних морозильниках з полицями зручніше ставити рідше використовувані продукти вглиб, а ті, що часто потрібні — ближче до дверцят.

У морозильних ящиках варто тримати найпопулярніші продукти зверху, а запаси — знизу.

Правильне зонування економить час і нерви.

Силіконові форми та контейнери

Зберігати супи, бульйони чи соуси у великих пакетах — неефективно. Краще заморозьте їх у силіконових формах невеликими порціями. Потім дістаньте кубики та складіть у пакет. Так ви зможете використовувати рівно стільки, скільки потрібно.

Цей спосіб ідеально підходить для дитячого пюре чи заготівлі для смузі: дістав кубики, кинув у блендер і готово.

Спробуйте вакууматор

Якщо ви купуєте м’ясо чи рибу великими партіями, вакуумне пакування стане справжнім відкриттям. Воно:

зменшує об’єм,

запобігає утворенню кристалів льоду,

значно продовжує термін зберігання продуктів.

Не забудьте підписати пакети з датою та назвою, щоб не плутати їх у майбутньому.

Морозильна камера може стати вашим найкращим помічником у плануванні харчування й економії, якщо правильно її організувати. Зробіть ревізію, розподіліть продукти по категоріях, підпишіть усе та використовуйте сучасні рішення на кшталт силіконових форм або вакууматора. І тоді знайти потрібний продукт буде так само просто, як відкрити дверцята.